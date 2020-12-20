Человек-рыба и другие мировые курьезы

Одна из последних "мировых сенсаций": мужчина объявил себя человеком-рыбой и вживил себе в череп два плавника.

Манэль Муньос, также известный под творческим псевдонимом Манель де Агуас, утверждает, что не считает себя «человеком на 100 процентов». У 24-летнего каталонца есть единомышленники, вместе с которыми он создал организацию по борьбе за права персон с межвидовой идентичностью в 2017 году. Об этом сообщает LADBible.

Муньос также считает себя киборгом, так как вживил себе в голову два силиконовых плавника, которые он спроектировал самостоятельно. Человек-рыба утверждает, что из-за микрочипа, подсоединенного к имплантам, он может определять атмосферное давление, уровень влажности и чувствовать изменения температуры воздуха. Каждый плавник весит 500 граммов. Операцию по установке плавников ему провели в Японии.

Каталонец снимает плавники во время мытья и перед сном. Он признается, что импланты часто привлекают взгляды прохожих, но ему абсолютно все равно, что о нем подумают. Когда плавники подают ему сигналы, он слышит «вибрирующий звук, проходящий по костям черепа».

Человек-рыба надеется, что благодаря его деятельности лопнет «пузырь антропоцентризма», в котором, по его мнению, живет весь мир. «На сегодняшний день люди живут в огромном антропоцентрическом пузыре, они воспринимают природу как иерархическую лестницу, на вершине которой находится человек. Я надеюсь низвергнуть эти убеждения», – объяснил он свою миссию.

МГ: Не знаю, удастся ли Манэлю убедить человечество в неправильности выбранного пути, но сдается, что себе он сделал жизнь интереснее…

Пришельцы среди людей

Пришельцы заключили сделку с правительством США и живут среди людей. Они заявят о себе, когда человечество будет к этому готово, рассказал бывший глава космической программы Израиля Хаим Эшед. Его слова передает Jewish Press.

«НЛО попросили не публиковать информацию о том, что они здесь. Человечество еще не готово», – сказал он. По мнению 81-летнего профессора, у инопланетян есть секретная база на Марсе.

При этом Эшед уверен, что пришельцы должны были помешать действующему президенту США Дональду Трампу взорвать их прикрытие и узнать их секреты. Он отметил, что Трамп ведет переговоры с инопланетянами через звонки мировым лидерам, таким как Ким Чен Ын.

Хаим Эшед в настоящее время является сотрудником службы безопасности Израиля. Он также на протяжении 30 лет возглавлял управление космической программы министерства обороны. Кроме того, Эшед имеет научную степень и является профессором Института космических исследований Ашера Техниона.

МГ: Все-таки 81 год – это немало. И далеко не всем удается в этом возрасте сохранить здравый рассудок. Да и работа в службе безопасности, видимо, наложила отпечаток на самочувствие бывшего главы космической программы …

Следите за пальчиками!

Оказалось, что изменщицы имеют одну общую физиологическую особенность.

Британские психологи провели исследование, в ходе которого попытались вычислить общую особенность среди людей, которые изменяют своим партнёрам.

В исследовании приняли участие 470 человек.

Результаты показали необычную закономерность. У изменщиц на левой руке указательный палец оказался длиннее безымянного. Позже опрос зафиксировал, что эти девушки изменяли своей половинке два и более раз. Однако «теория указательного пальца» с крахом провалилась при её наложении на представителей мужского пола.

Выводы ошеломили учёных. Ранее считалось, что женщины изменяют из-за недостатка эстрогена.

Исследование на схожую тематику проводили и американские учёные. Правда, они изучили вопрос глубже, выявив изменщиков на генетическом уровне. Они доказали, что склонность к изменам проявляется у человека, который имеет мутацию в гене DRD4.

МГ: Мутацию, конечно, проверить не просто, но вот на пальчики избранницы следует заранее обратить особое внимание! Во избежание неприятностей в будущем…

Добрый совет

В Hью-Йоpке человек попал под машинy. Он совеpшенно не постpадал, однако yмный пpохожий, ставший свидетелем, посоветовал емy пpитвоpиться сеpьезно постpадавшим и потpебовать компенсацию. Человек согласился, но как только он снова лег пеpед машиной, та сдвинyлась с места и задавила его насмеpть.

МГ: Отсюда вывод – не торопитесь следовать советам незнакомцев!

Прогулялся…

Житель итальянского города Комо поспорил с женой и решил пройтись. Уже через неделю он оказался в 450 километрах от дома. 48-летнего итальянца в ясном сознании задержали в приморском городке Фано за нарушение комендантского часа. По словам беглеца, он не осознавал пройденное расстояние, а питался случайными съедобными пожертвованиями от людей, которые повстречались на пути его следования.

За это время жена уже успела подать заявление об исчезновении.

В Фано беглеца отвезли в гостиницу, где его накормили и приютили. На следующий день жена отправилась в Фано, чтобы забрать задержанного и оплатить счета отеля и штраф в размере 400 евро за нарушение карантина.

МГ: Трудно сказать, наступит ли мир в этой семье, но сдается, что вывод придется сделать обоим – слишком уж дорого обошлась им ссора…

Замуж через суд?

Жительница Замбии Гертруда Нгома подала в суд на своего парня за то, что он не зовет ее замуж. Об этом сообщило издание Tuko.

Отмечается, что 26-летняя замбийка находится в отношениях с Гербертом Салалики уже восемь лет. Она утверждает, что парень не раз обещал ей свадьбу, однако так и не сделал предложение.

При этом женщина живет вместе с родителями и ребенком от Салалики, в то время как он проживает один.

– Он всегда относился к нашим отношениям несерьезно, поэтому я привела его в суд. Я заслуживаю того, чтобы узнать, какое будущее у наших отношений и что мне делать дальше, − заявила Гертруда, которая подозревает возлюбленного в неверности.

Салалики объяснил суду, что у него нет денег на свадьбу. Также он обвинил Нгому в том, что она не уделяет ему достаточно внимания.

Судья посоветовал влюбленным помириться и самостоятельно решить все разногласия.