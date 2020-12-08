Жители проезда Юрия Тена обратились в приёмную депутата Сергея Тена с жалобой на строительную компанию

Обращение жителей домов №2 и 4 проезда Юрия Тена поступило в приемную депутата Госдумы Сергея Тена 19 ноября 2020 года. Горожане пожаловались на конфликт с компанией «Грандстрой». Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

В рамках компетенции, от имени депутата ГД РФ были направлены запросы руководителю службы строительного надзора Иркутска, в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом РФ, генеральному директору АО «Дом.РФ», председателю комитета по градостроительной политике администрации Иркутска, Федеральную службу государственной регистрации земли, кадастра и картографии.

– Уверен, в данной ситуации все спорные моменты должны быть рассмотрены по существу. Проблема может и должна быть решена строго в правовом поле. Необходимо создавать совместную рабочую группу со всеми заинтересованными сторонами и находить приемлемый компромисс. На данный момент, есть договоренность с застройщиком о временном прекращении работ, решение достигнуто благодаря, в том числе, позиции губернатора Игоря Кобзева, к решению активно подключилась администрация города Иркутска и мэр Руслан Болотов, – прокомментировал Сергей Тен.

Напомним, жители домов проезда Юрия Тена попросили взять на контроль строительство еще трех девятиэтажных домов, которое ведет компания «Грандстрой». Горожане опасаются, что детская площадка, расположенная рядом с будущими объектами, будет снесена, либо доступ к ней ограничат. К вопросу сначала подключились депутаты городской думы, затем администрация Иркутска пообещала помочь жильцам оформить земельный участок под МКД в собственность.

По инф. Телеинформа

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