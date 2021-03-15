Запущен конкурс на проект памятника Афанасию Белобородову в Баклашах

Депутат Государственной думы РФ Сергей Тен и Герой России Евгений Зеленов на встрече со студентами ИРНИТУ объявили о начале конкурса на разработку проекта памятника дважды герою Советского Союза Афанасию Павлантьевичу Белобородову в его родном селе Баклаши Шелеховского района.

– Наш «Политех» всегда принимает участие в таких знаковых событиях в нашей общественной жизни. Ближайшие месяцы ребята будут готовить свои проекты памятника и ландшафта рядом со школой в селе Баклаши, и в мае представят их для широкого обсуждения, – рассказал Сергей Тен.

В этом году исполняется 80 лет с начала контрнаступления Красной армии под Москвой. Афанасий Белобородов командовал дивизией, которая сражалась против нескольких немецких дивизий под Москвой, сибиряки в итоге разбили немцев и отстояли нашу столицу. Белобородов освобождал Кенигсберг, воевал против японцев, штурмом брал Харбин. Это самый наш прославленный земляк – участник Великой Отечественной войны. Памятники генерал-полковнику установлены под Москвой и в Иркутске. А на родине, в Баклашах, память Белобородова не отмечена, сообщает пресс-служба парламентария.

– Жюри как такового у нас не будет: оценивать и выбирать лучший вариант будут жители села. Лично мне хотелось бы видеть памятник, что называется, «живым», простым. Ведь именно таким был Афанасий Белобородов. Младший сын в простой крестьянской семье – это человек, который сделал себя сам. Он переживал за каждого солдата в войсках, которыми командовал. И где бы он ни служил, всегда с гордостью говорил, что он иркутянин, сибиряк. Открыть мемориал мы планируем в день окончания Второй мировой войны, 2 сентября, – отметил Сергей Тен.

Депутат добавил, что, хотя сроки на разработку проекта чрезвычайно сжатые, он уверен, что студенты ИРНИТУ справятся с этой сложной задачей, и пожелал ребятам успехов.

Также Сергей Тен принял участие в уроке мужества, организованном для участников турнира «Кубок мужества». Депутат поделился с ребятами интересными фактами из биографии прославленного иркутского полководца и рассказал о планируемой молодежной экспедиции «Славы Героев будем достойны».

По инф. Телеинформа

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