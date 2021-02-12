В конференции «Сибирские дороги» принял участие Сергей Тен

Депутат Госдумы от Иркутской области Сергей Тен принял участие в конференции «Сибирские дороги». Парламентарий коснулся тем, актуальных для дорожного сообщества. В частности, рассказал об основных изменениях законодательства, направленных на устойчивое функционирование дорожного хозяйства, сообщает пресс-служба политика.

Сергей Тен отметил, что сегодня работа Государственной Думы над законопроектами существенно поменялась. Если в предыдущем созыве вопросы развития транспорта решал отдельный комитет, то в седьмом созыве транспортный комитет объединен со строительным. Как результат количество принятых законопроектов в области автомобильных дорог снизилось фактически до минимума. Но результаты есть.

В июле 2020 принят федеральный закон №238-ФЗ в части, касающейся совершенствования весового и габаритного контроля транспортных средств. В этом же месяце принят федеральный закон №254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный на сокращение сроков реализации объектов транспортной инфраструктуры.

– В настоящее время продолжается работа над законопроектами, касающимися, в том числе, нарушения правил движения крупногабаритными средствами, аудита безопасности дорожного движения, движению по дорогам специальных транспортных средств и поправками в 44-ФЗ, которые позволят продолжить цифровизацию процедур закупки, – подчеркнул Сергей Тен.

Депутат коснулся темы исполнения регионами национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сегодня нацпроект обновляется. Срок его реализации будет продлен до 2030 года. Если раньше БКАД ассоциировался только с ремонтом дорожной сети региона, теперь он будет включать всю сеть автомобильных дорог включая и федеральную сеть. В него добавят два федеральных проекта: «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях» и «Развитие федеральной магистральной сети». В рамках реализации федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в составе БКАД с 2022 года предусмотрены мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту находящихся в аварийном и предаварийном состоянии искусственных сооружений (мостов и путепроводов).

– Мы на старте нового дорожно-строительного сезона, и хотелось бы к концу 2021 года быть в начале рейтинга среди субъектов РФ. От этого во многом зависит объем федерального финансирования. К сожалению, на конец прошлого года Иркутская область располагалась ближе к концу рейтинга. Это зависит не только от заказчика, но и от подрядчиков. Для органов управления дорожным хозяйством в субъектах РФ работы предостаточно. При этом задачи стоят очень серьезные: приведение дорог в нормативное состояние, повышение эффективности управления, повышение безопасности дорожного движения, – подчеркнул Сергей Тен.

Международная практическая семинар-конференция «Сибирские дороги» – это независимая площадка для общения дорожников представителей власти и производителей строительных материалов.

По инф. Телеинформа

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