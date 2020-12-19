Сергей Тен: законопроект о всероссийской реновации готов к дальнейшему рассмотрению

Депутат Госдумы от Иркутской области Сергей Тен 17 декабря принял участие в заключительном в 2020 году заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству, где был рассмотрен ряд важных законопроектов перед их вынесением на пленарное заседание. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

– Рассмотрели перед вторым чтением законопроект № 1023225-7 о совершенствовании института комплексного развития территорий и механизмов расселения аварийного и ветхого жилья. Это сложный, но необходимый законопроект с множеством нюансов, его ждут регионы. Ко второму чтению по закону о всероссийской реновации в комитет от субъектов права законодательной инициативы поступило 105 поправок на более чем 400 страницах, 39 из них были рекомендованы к принятию, – отмечает депутат от Иркутской области Сергей Тен.

Еще одной инициативой, подготовленной для рассмотрения во втором чтении, стал законопроект № 1026242-7 о сокращении сроков прохождения процедур в сферах строительства. В частности, будут уменьшены сроки внесения изменений в правила землепользования и застройки, а также по подготовке документации по планировке территории. Сергей Тен отмечает важность законодательных изменений, направленных, в том числе, на обеспечение проведения процедур, связанных со строительством, в электронном виде, это значительно повысит эффективность ряда необходимых этапов.

Сергей Тен подчеркивает, что несмотря на частичный переход в заочный формат, работа комитета в осеннюю сессию в целом проходила эффективно. Вместе с тем ряд инициатив хотелось бы обсудить с коллегами более детально.

По инф. Телеинформа

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