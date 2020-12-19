Сергей Тен: законопроект о всероссийской реновации готов к дальнейшему рассмотрению

|
Депутат Госдумы от Иркутской области Сергей Тен 17 декабря принял участие в заключительном в 2020 году заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству, где был рассмотрен ряд важных законопроектов перед их вынесением на пленарное заседание. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.
– Рассмотрели перед вторым чтением законопроект № 1023225-7 о совершенствовании института комплексного развития территорий и механизмов расселения аварийного и ветхого жилья. Это сложный, но необходимый законопроект с множеством нюансов, его ждут регионы. Ко второму чтению по закону о всероссийской реновации в комитет от субъектов права законодательной инициативы поступило 105 поправок на более чем 400 страницах, 39 из них были рекомендованы к принятию, – отмечает депутат от Иркутской области Сергей Тен.
Еще одной инициативой, подготовленной для рассмотрения во втором чтении, стал законопроект № 1026242-7 о сокращении сроков прохождения процедур в сферах строительства. В частности, будут уменьшены сроки внесения изменений в правила землепользования и застройки, а также по подготовке документации по планировке территории. Сергей Тен отмечает важность законодательных изменений, направленных, в том числе, на обеспечение проведения процедур, связанных со строительством, в электронном виде, это значительно повысит эффективность ряда необходимых этапов.
Сергей Тен подчеркивает, что несмотря на частичный переход в заочный формат, работа комитета в осеннюю сессию в целом проходила эффективно. Вместе с тем ряд инициатив хотелось бы обсудить с коллегами более детально.
По инф. Телеинформа
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Банки смогут перечислять пенсии на любые карты до 1 июля 2021 года
Центральный банк России продлил до 1 июля 2021 года перевод пенсий и иных социальных выплат россиян на карту «Мир».
-
Где бы за границей отдохнуть, чтобы коронавирус не подцепить?
Всего в трех странах (Сейшелы, Танзания и Эфиопия) эпидобстановка по коронавирусу благополучная, заявили в Роспотребнадзоре. А вот в Беларуси, Казахстане, Турции и Швейцарии дела обстоят намного хуже. Туристам туда лучше не ехать, так как риск заразиться SARS-CoV-2 резко возрастает.
-
Страховщики подсчитали ущерб от природных катастроф в мире
Мировые потери в текущем году от штормов, лесных пожаров и других катастроф составляют около 187 миллиардов долларов.
-
Рената Литвинова рассказала о своём лечении от коронавируса
Заслуженная артистка России Рената Литвинова рассказала, как проходит её лечение от новой коронавирусной инфекции. Знаменитость самоизолировалась в начале болезни, о своём заражении она сообщила 7 декабря.
-
В Молдавии сняли ограничения с российского телевещания
Действующий президент Молдавии Игорь Додон подписал 18 декабря закон, снимающий ограничения на вещание российских телевизионных каналов в стране. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
-
Вот так находка из Франции — забальзамированное сердце!
При проведении раскопок на площади Сен-Жермен в городе Флерсе обнаружили два свинцовых гроба. На одном из них находилась урна в форме сердца, называемая «кардиотафом».
-
Дом Сталина проедет 350 километров, чтобы стать музейным экспонатом
Территория архитектурно-этнографического музея «Тальцы» под Иркутском пополнится новым экспонатом. Туда перевезут дом, в котором жил Иосиф Сталин во время ссылки в Прибайкалье.
-
Эвелина Хромченко рассказала об актуальных оттенках сезона
Скоро Новый год, многие надеются на перемены к лучшему, поэтому, несмотря ни на что, модники начинают интересоваться, что же будет актуальным в следующем году? Ведущая и стилист программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко решила высказать своё мнение по этому поводу.
-
В Китае научились лечить зубы без пломб
Ученые из Китая разработали препарат, который восстанавливает эмаль с помощью искусственного слоя. В итоге лечить зубы стало возможно, не используя пломбы.
-
Военный брал взятки от солдат на обустройство спортзала в части
В Чите суд приговорил военнослужащего-контрактника Саяна Батуева по делу о взятках. Он признал вину и пояснил, что брал взятки с целью обустройства спортзала войсковой части и приобретения спортинвентаря, поскольку Минобороны РФ «не выделяло деньги на указанные цели».
-
Культура древности: узнаем кое-что новое о «человеке из прошлого»!
Сегодня культурный Интернет расскажет нам о секретах древнего человека. Серию научно-популярных лекций проведут лучшие эксперты России, которые поделятся своими знаниями о традициях, культурных особенностях и социальных нормах людей прошлого.
-
Переболевшие COVID-19 пожаловались на состояние тяжкого похмелья даже после минимальной дозы алкоголя
Коронавирус может вызвать необычный побочный эффект. Многие переболевшие стали жаловаться на то, что организм перестал воспринимать сигареты и алкоголь. Они отмечают, что даже после маленькой дозы алкоголя могут несколько дней страдать от сильнейшего похмелья.
-
МВД разрешит общественникам наблюдать за сдачей экзамена на права
На практическом экзамене на получение водительских прав находиться в машине, кроме испытуемого и экзаменатора, МВД России разрешит также представителям общественных объединений и другим должностным лицам органов внутренних дел.
-
Обнаружен утерянный артефакт из Великой пирамиды Хеопса
Музейные сотрудники Университета Абердина совершили случайное открытие, которое может пролить новый свет на историю Великой пирамиды в Гизе, Египет. В коробке из-под сигар они обнаружили артефакты возрастом около 5000 лет, которые считались давно утраченными.
-
Какие сказки читает внукам Владимир Владимирович?
Владимир Путин под занавес большой пресс-конференции поделился деталями частной жизни. Он рассказал, какие сказки читает внукам, какой у него в семье главный тост и какой главный секрет семейного счастья.
-
Метод лазерной сварки для сборки самолетов разработали российские ученые
В Москве на площадке ежегодной национальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО» состоялось определение победителей V Национального конкурса инновационных проектов в аэрокосмической отрасли, который уже в пятый раз провел Центральный аэрогидродинамический институт им. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). Победителем конкурса стал сенсационный проект Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича, которому предсказывали победу многие эксперты. Ученые предложили применять при сборке самолетов метод лазерной сварки, который позволит уйти от применяемой сегодня повсеместно технологии сборки самолетов с помощью заклепок.
-
Политолог: Россия нуждается в социал-демократическом повороте – пора оглянуться на простых людей
До выборов в Госдуму, запланированных на сентябрь 2021-го, осталось меньше года. Всё та же многопартийность, всё та же борьба почти без борьбы. Про эту традиционную для России партийно-политическую систему состоялся разговор с Наталией Великой – доктором политических наук, деканом социологического факультета РГГУ, заместителем директора Института социально-политических исследований РАН. В основе её рассуждений – мониторинг общественного мнения «Как живёшь, Россия?», ежегодно проводимый в институте с 1992 года под руководством профессора В.К. Левашова.
-
Обрадовали: Гречка подешевеет из-за снижения отпускных цен и высокого урожая
На Алтае, в Орловской области и в Башкортостане производители гречки заявили, что готовы снизить отпускные цены на крупу.
-
За год крымские музеи пополнились более чем на 20 тысяч экспонатов
В уходящем году коллекции крымских музеев увеличились на 17,5 тысячи экспонатов, информирует министерство культуры республики. Большая часть из них — предметы археологии, подарки, а также экспонаты, приобретённые музеями за бюджетные средства.
-
Валентина Талызина встала с инвалидной коляски, чтобы запеть
Советская и российская актриса Валентина Талызина, несмотря на свой возраст и проблемы со здоровьем, продолжает вести публичный образ жизни. Недавно она стала участницей популярной программы «Привет, Андрей!», посвященной детским песням из любимых мультфильмов.