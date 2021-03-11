Сергей Тен: во втором чтении принят законопроект, который позволит навести порядок в установлении тарифов и цен

Государственная Дума РФ во втором чтении приняла законопроект, который позволит навести порядок по установлению тарифов и цен, предоставлению о них достоверной информации. Сделает прозрачным контроль за данной сферой со стороны Федеральной антимонопольной службы и других контрольных органов. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы Сергея Тена.

– Законопроект разработан Законодательным собранием Иркутской области, являюсь по нему официальным представителем парламента Приангарья в Госдуме. За него во втором чтении проголосовал 401 депутат, на него также получено более 50 положительных отзывов от органов власти субъектов федерации, – отметил Сергей Тен.

Законопроект уточняет положения, которые устанавливают административную ответственность за непредставление важных сведений от монополий и других крупных поставщиков товаров и услуг. Принятие закона будет способствовать получению исчерпывающей информации от хозяйствующих субъектов для расчета и дальнейшего установления экономически обоснованного размера надбавок к лекарствам, стоимости протезно-ортопедических изделий, плате за подключение к электричеству, системам водоснабжения и т.д.

Принятые изменения также позволят привести нормы КоАП РФ в соответствие с уже действующими нормами статьи 14.6 Кодекса об административных правонарушениях, статьи 424 Гражданского кодекса и нормами законодательства о государственном регулировании цен (тарифов).

По инф. Телеинформа

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