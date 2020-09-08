Сергей Тен: в посёлке Михайловка отремонтируют улицы Ленина и Горького

Депутат Государственной Думы от Иркутской области Сергей Тен во время визита в посёлок Михайловка Черемховского района в июле 2020 года ознакомился с местными проблемами, среди которых – плохое качество поселковых дорог.

По итогам поездки парламентарий составил обращение к правительству Иркутской области с предложением рассмотреть возможность выделения субсидий для улучшения эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Михайловки, сообщает пресс-служба депутата.

– Улицы Ленина, Горького и Советская являются наиболее востребованными и требуют наибольших затрат для восстановления. По ним осуществляется движение общественного пассажирского транспорта, подвоз детей к образовательным учреждениям и движение пешеходов в школы, детский сад и больницу, – отметил Сергей Тен в письме.

В ответ на обращение первый заместитель губернатора Иркутской области – председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев сообщил, что улицы Ленина и Горького соответствуют условиям предоставления субсидий и работы по ремонту будут обеспечены софинансированием из средств областного бюджета в 2021 и 2022 годах.

По инф. Телеинформа

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