Сергей Тен: с 2021 года начнётся реализация подпрограммы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие БПТ»

С 1 января 2021 года начнется реализация подпрограммы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории» в рамках профильной госпрограммы по экологии, ее бюджет находится на рассмотрении в Государственной Думе. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы от Иркутской области Сергея Тена.
Каждый год депутаты межфракционной рабочей группы «Байкал» и профильных комитетов Госдумы проводят оценку реализации программ по охране озера Байкал, рассматривают совместно с представителями Счетной Палаты результаты контрольных мероприятий.
– К сожалению, в последнее время мы ежегодно констатировали низкое кассовое и фактическое исполнение реализации мероприятий федеральной целевой программы. Эти факторы привели к тому, что ключевые показатели по сокращению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты БПТ, а также снижению площади побережья озера, подвергшейся высокому и экстремально высокому воздействию, достигнуты не были, – отмечает председатель МРГ «Байкал» Сергей Тен.
Депутаты убеждены – несмотря на то, что федеральная целевая программа была рассчитана до 2020 года, ее мероприятия должны быть реализованы. Деньги на них закладываются в государственной программе «Охрана окружающей среды», а перечень мероприятий предусмотрен федеральным проектом «Сохранение озера Байкал».
Парламентарий от Приангарья сообщает, что в принятом в первом чтении законопроекта о бюджете на 2021 год трем субъектам Байкальского региона предусматривается выделение трансферта в сумме 2,8 млрд. рублей (2,2 млрд. – Иркутская область, 500 млн. – Республика Бурятия и 191,3 млн. – Забайкальский край), в 2022 году на охрану озера и развитие БПТ планируется выделить 3,4 млрд. рублей, а в 2023 – 2 млрд., - разъясняет Сергей Тен.
Есть основания полагать, что с приходом ответственных руководителей как в федеральное правительство, так и в правительство Иркутской области, решение ряда проблем БПТ сдвинется с мертвой точки. Активно включилась в работу созданная по настоянию депутатского и экспертного корпуса правительственная комиссия по Байкалу, специальная рабочая группа по ликвидации отходов БЦБК, к их деятельности широко привлекается академическое и научное сообщество.
В соответствии с поручением президента России от 30 сентября 2020 года прорабатывается вопрос проведения в Российской Федерации Года Байкала.
– Для того, чтобы он прошел на качественном общефедеральном уровне, был полезен для жителей Байкальского региона, необходима глубокая проработка соответствующего плана мероприятий. В частности, до этого необходимо завершить принятие законодательной базы, решить копившиеся годами проблемы местного населения, создать фактические предпосылки для улучшения экологии озера, наладить систему экологического мониторинга БПТ, реализовать иные мероприятия. С учетом этого, полагаю, оптимально будет предусмотреть проведение года Байкала в России, не ранее 2022 или 2023 годов, – подчеркивает председатель МРГ «Байкал».
По инф. Телеинформа
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