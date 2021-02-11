Сергей Тен принял участие в заседании учёных и общественников по рекультивации отходов БЦБК

В Иркутске 10 февраля прошло совместное расширенное заседание Иркутского филиала СО РАН и Общероссийского народного фронта. Его повестка – проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в процессе деятельности Байкальского ЦБК.
Как сообщает пресс-служба депутата Госдумы от Иркутской области Сергея Тена, участники обсудили проблемы при реализации проекта по рекультивации территории, пути их решения, нормативные условия ведения этой деятельности, участие организаций и граждан в общественном мониторинге.
– Основные задачи рекультивации территории – исключение попадания загрязнителей в озеро Байкал, очистка надшламовых вод и щелокосодержащих стоков, переработка накопленных в картах полигонов отходов, – подчеркивает Сергей Тен.
Парламентарий заостряет внимание на двух наиболее остро стоящих проблемах. Во-первых, из-за особенностей накопления и хранения отходов в картах БЦБК в мировой практике отсутствуют готовые универсальные решения по их ликвидации. Во-вторых, для работы по конкретным задачам на конкретных картах – очистке воды, получению почвогрунта из шлам-лигнина и так далее – необходимо применять индивидуальные технологии или их синтез. При этом важно соблюдать законодательство, в частности, нормативы очистки воды по 83 приказу Минприроды.
Выступающий подрядчиком ФГУП «Федеральный экологический оператор» открыт к диалогу с участием ученых из Сибири, Москвы и Санкт-Петербурга. Свою позицию обозначили представители ОНФ, Общественной палаты, Всероссийского общества охраны природы и других организаций.
– У МРГ «Байкал» есть положительный опыт успешного взаимодействия с наукой в рамках нормотворческого процесса на площадке Госдумы и федеральных органов исполнительной власти. Мы готовы продолжать эту работу и в отношении рекультивации отходов БЦБК и развития Байкальска в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал». До 15 февраля 2021 года ФГУП «ФЭО» совместно СО РАН и Росприроднадзором должны определить технические решения по переработке отходов БЦБК, – добавляет Сергей Тен.
Руководитель МРГ «Байкал» подчеркнул, что межфракционная рабочая группа держит ситуацию на контроле, продолжит взаимодействовать с Минприроды, подрядчиком и регионом и готова принимать участие в выездах на место проведения работ.
По инф. Телеинформа
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