Сергей Тен поздравил жительниц Приангарья с 8 марта

Депутат Государственной думы РФ Сергей Тен поздравил жительниц региона с Международным женским днем.

Милые женщины, с 8 Марта!

8 марта – это день, когда мы, мужчины, искренне признаемся вам в своей любви и нежности. Дорогие наши мамы, жены, сестры, доченьки – вы самое дорогое, что у нас есть. Все, что делают мужчины, всегда ради Женщины. Вы делаете наш мир наполненным смыслом. Чуткие, душевные, сильные, мудрые, искренние мы любим вас!

Счастья, вам, милые женщины! Пусть ваши дети будут здоровыми, мужья благодарными, дом – полная чаша. Пусть всегда у вас будет возможность чувствовать себя желанной и любимой женой и мамой, жить в мире и гармонии с собой!

Депутат Государственной думы Сергей Тен

По инф. Телеинформа

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