Сергей Тен поздравил с Новым годом ветеранов посёлка Тельма

Применить

В рамках совместного проекта движения «Волонтеры Победы» и партии «Единая Россия» депутат Госдумы Сергей Тен поздравил с наступающими праздниками ветеранов Великой Отечественной войны из поселка Тельма Усольского района.

Как сообщила пресс-служба депутата, Николай Тарасович Кустенко с 1944 года проходил службу автоматчиком в стрелковом полку. Принимал участие в войне с Японией. Павел Михайлович Жилкин с января 1943 года по март 1945 года участвовал в военных действиях в составе 275-го ст. химвзвода, в ходе которых был контужен. Елизавета Ивановна Гладышева была призвана в апреле 1942 года, она защищала границы на востоке. Военная специальность – связист. Надежда Александровна Лыска участвовала в освобождении Вены и Будапешта в составе 57-й армии, I тыла, 5-й воздушно-десантной дивизии ордена Суворова.

Сергей Тен пожелал ветеранам крепкого здоровья и вручил новогодние подарки.

– Благотворительный фонд имени Юрия Тена, созданный моим отцом, ежегодно на протяжении 25 лет помогает ветеранам и пожилым людям. Новый год – еще один повод выразить слова благодарности за великий подвиг наших отцов и дедов. В данном случае важны даже не подарки, а наше внимание. С огромным уважением отношусь к ветеранам, поэтому с радостью откликнулся на предложение коллег по партии, – подчеркивает Сергей Тен.

«Волонтёры Победы» – это масштабное всероссийское движение, оно насчитывает десятки тысяч активистов по всей стране. В 2020 году «Волонтеры Победы» и «Единая Россия» объединили усилия для реализации совместного проекта по всесторонней поддержке ветеранов, пожилых людей, одиноких пенсионеров, многодетных семей в условиях пандемии коронавируса.

По инф. Телеинформа

Файл /var/www/moigoda/data/www/moi-goda.ru/10 не существует или не является чтимым!