Депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен поучаствовал во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Первым в списке исполненных парламентарием желаний стал ноутбук для Арины Борисовой из посёлка Тайтурка Усольского района. Об этом сообщает пресс-служба депутата.
Арина и её сестра Ксения живут одни, девочки за два года потеряли папу и маму. Подарок Сергей Тен вручил лично в ходе рабочей поездки по округу.
А 14-летнему Илье Двинину из Шелехова депутат подарил синтезатор. Илья – инвалид-колясочник. Он с детства любит создавать поделки из бумаги, увлекается компьютерными играми. Освоить синтезатор – заветная мечта подростка.
– С огромным удовольствием принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний» проекта «Мечтай со мной». Приятно чувствовать себя немного Дедом Морозом. Пусть у ребят все будет хорошо, больше радостных минут в жизни! Всегда идите вслед за своей мечтой! – отметил Сергей Тен.
По правилам проекта подарки вручают детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в возрасте от 3 до 17 лет, ребятам, проживающим в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, с ограниченными возможностями здоровья, и тем, чье состояние здоровья, по мнению врачей, находится под критической угрозой.
В этом году акция проходит в третий раз. К ней присоединились как известные личности, так и просто неравнодушные люди. Исполнить желание ребенка может каждый – для этого нужно лишь зарегистрироваться на специальном сайте «Ёлкажеланий.рф».
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