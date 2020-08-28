Сергей Тен посетил Нижнеудинский и Тулунский районы, пострадавшие от паводка

Тулунский и Нижнеудинский районы, пострадавшие в 2019 году во время мощных летних паводков, посетил член регионального политического совета «Единой России», депутат Государственной думы РФ Сергей Тен.

Первый пункт посещения – село Бурхун Тулунского района, где началось строительство моста через реку Ия. Его возведение отстаивали все заинтересованные – от местной власти, до депутатов Законодательного собрания Иркутской области и Государственной думы РФ. Занимался этим вопросом и Сергей Тен, сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.

В Бурхуне депутат также проверил восстановление Бурхунского культурно-досугового центра, первый этаж которого полностью затопило водой во время паводка. Сейчас здесь уже завершают капитальный ремонт.

Поездка депутата совпала с празднованием дня села Умыган. На празднике Сергей Тен вручил местным детям школьные портфели в рамках акции, которую проводят сторонники партии «Единая Россия», «Собери ребенка в школу». Такие же школьные наборы получили и дети в Нижнеудинске.

– Замечательно, что наши совместные усилия не прошли даром и мост возле села Бурхун все-таки строится. Положительных эмоций добавило и общение с детьми. Мы по традиции дарим детям школьные портфели, со всем необходимым для учебы – канцелярией, тетрадями и дневниками. В преддверии 1 сентября для некоторых семей это значимая помощь, – отметил Сергей Тен.

Кроме этого, в Нижнеудинске парламентарий поучаствовал в открытии детской художественной школы, которая также была сильно повреждена паводком. В краткие сроки в двух корпусах учреждения провели ремонт, и, как признаются преподаватели и ученики, в школе стало даже лучше, чем было до наводнения. Сергею Тену на память подарили картину одной из учениц школы, а депутат оставил пожелание на памятной доске.

По инф. Телеинформа

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