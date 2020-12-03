Сергей Тен передал для больниц своего окурга новое оборудование

Региональная неделя депутата Государственной Думы РФ Сергея Тена началась с рабочей поездки по избирательному округу. При этом часть программы проходит в рамках партийного проекта «Единой России» #ЕРпомогает. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

В районные больницы Шелеховского одномандатного избирательного округа 95 передано оборудование, которое сегодня востребовано в больницах. Это пульсоксиметры, облучатели-рециркуляторы, дифибриллиятор Филипс с электродами, насос инфузионный шприцевой. Всего 54 комплекта необходимого медицинского оборудования разной комплектации. Оно доставлено в «Тайшетскую районную больницу», «Нижнеудинскую районную больницу», «Тулунскую городскую больницу», «Заларинскую районную больницу», «Черемховскую городскую больницу № 1», «Шелеховскую районную больницу», «Усольскую городскую больницу».

– С большой благодарностью и уважением отношусь к каждому человеку, кто не остался в стороне и в силу своих возможностей помогает и нашим медикам, и людям пережить трудное время. Первая и вторая волна короновирусной инфекции во-первых, выявила все недостатки системы нашего здравоохранения, во-вторых, мы объединились и действуем по принципу: чужой беды не бывает. Помимо помощи районным больницам, мы откликнулись на просьбу Главного врача Клинического госпиталя ветеранов и приобрели новый Анализатор автоматический биохимический модели Super Z. Он позволит выполнять до 155 фотометрических тестов в час. Оборудование придет в госпиталь в пятницу, 4 декабря, – сказал Сергей Тен.

Кроме того, в рамках проекта Благотворительного фонда имени Юрия Тена «Дыхание жизни», который в этом году проходил в он-лайн формате, нам удалось собрать половину суммы, которая необходима для покупки современного наркозно- дыхательного аппарата Maquet-Flow-I C-20.

– Попечительский совет фонда принял решение добавить недостающую сумму и приобрести оборудование. Оно поступит в Центр хирургии новорожденных Ивано-Матренинской детской больницы в 1 квартале 2021 года, – отмечает член попечительского совета фонда Сергей Тен.

Главный врач Ивано-Матреннской детской клинической больницы Владимир Новожилов, отмечает, что оборудование – уникальное и позволяет на качественном уровне проводить успешные анестезии у ребятишек, вес которых не превышает 400 грамм.

По инф. Телеинформа

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