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Сергей Тен поздравил коллектив Ивано-Матрёнинской больницы со 125-летием учреждения
|По инф. Телеинформа
|08 Сентября 2020 г.
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Депутат Госдумы от Иркутской области Сергей Тен поздравил коллектив Иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы со 125-летием учреждения.
Сегодня 125 лет исполняется учреждению, которое является гордостью Иркутской области и российской медицины. Я как иркутянин и как член попечительского совета Благотворительного фонда имени Юрия Тена от всей души поздравляю Владимира Новожилова, Юрия Козлова и всех сотрудников Ивано-Матренинской детской клинической больницы с такой крупной датой со дня основания! Свой юбилей больница отмечает 8 сентября (по старому стилю – 22 августа) – в этот день в 1895 году состоялось торжественное открытие первой детской больницы Иркутска, новое здание тогда освятили архиепископ Тихон и епископ Никодим.
Ивано-Матренинская больница – абсолютно уникальное учреждение. Каждый иркутянин должен знать, что она стала настоящим центром инвазивной хирургии новорожденных. Благодаря этому младенческая смертность в Иркутской области одна из самых низкий по всей стране. Я испытываю отдельную гордость за то, что мой отец и Благотворительный фонд, который он основал, сыграли немалую роль в этих достижениях. Мы сотрудничаем больше двадцати лет, и я надеюсь, что наша дружба продолжится.
Я поздравляю каждого работника Ивано-Матренинской больницы и говорю огромное спасибо за ваш самоотверженный тяжелый труд по спасению детских жизней.
Депутат Госдумы Сергей Тен
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