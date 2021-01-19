Сергей Тен оценил исполнение нацпроекта «Безопасные дороги» в Иркутской области

Депутат Государственной думы от Иркутской области Сергей Тен оценил исполнение национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Приангарье. По его словам, проблемы в 2020 году наблюдались те же, что и в предыдущие годы, сообщает пресс-служба парламентария.

– Это отставание в кассовом исполнении, качество выполняемых работ и слабое внимание к общесистемным мерам в области дорожного хозяйства, – подчеркнул Сергей Тен.

В результате на середину декабря Иркутская область занимала 81 место из 83 субъектов.

В то же время Белгородская область, Краснодарский край и республика Ингушетия уже в начале августа отчитались о преждевременном выполнении работ по нацпроекту. Ряд субъектов – Ленинградская, Московская, Пензенская, Тверская, Воронежская, Волгоградская области, республика Адыгея и Удмуртия – к концу лета выполнили более 80%.

– Многие скажут, что у нас сезон короче и холодней, тем не менее в самое благоприятное время, если посмотреть в Иркутске, мы меняем бортовой камень, а в неблагоприятное – асфальтобетон. В данном случае речь идет о планировании. Необходимо настроить работу так, чтобы до конца августа, когда начинаются дожди и понижается температура, выполнялись основные объемы, а для этого торговать их нужно раньше, – отмечает Сергей Тен.

Вопросы в 2020 году вызывала проектная документация и технология выполняемых работ, особенно в городах. В частности, технические решения по созданию комфортной и безопасной среды: тротуары, перекрестки, пешеходные переходы, примыкания к проезжей части, дождеприемники и люки инженерных сетей. Необходимо обеспечить механизм совершенствования.

В развитии интеллектуально-транспортных систем регион тоже существенно отстает, отмечает парламентарий. В 2020 году так и не запущены три автоматических поста весового контроля. Не особо продвинулись в части установки комплексов фотофиксации нарушений. К сожалению, федеральные средства с 2020-2021 года перенесены на 2025-2026 годы по причине сокращения финансирования, но есть возможность получить эти средства раньше при наличии активной работы по созданию ИТС.

– С 2021 года в национальный проект БКАД будут внесены изменения, его продлят до 2030 года и дополнят двумя федеральными проектами, один из которых будет посвящен развитию федеральных автомобильных дорог, а второй – развитию общественного транспорта. В настоящий момент решается вопрос о выделении средств субъектам на ремонт аварийных мостовых сооружений. Это существенные деньги. Нужно готовить проектно-сметную документацию и нарабатывать опыт по ремонту искусственных сооружений. Если не готовиться к этим изменениям, то и в 2021 году будем в красной зоне у правительства РФ, – подчеркивает депутат.

Также Сергей Тен коснулся темы разработки «Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской области». По словам парламентария, это большой и системный документ, учитывающий развитие всех видов транспорта Иркутской области. В нем проведен масштабный системный анализ, подготовлен перечень первостепенных объектов необходимых к реализации. Но уже сейчас хочется понимания, какую роль в общей системе транспортного планирования данный документ будет играть после утверждения.

– Убежден, необходимо вносить изменения в организационную структуру Иркутской области. Необходимо чтобы судьба региональной транспортной системы была в одном министерстве, – резюмирует Сергей Тен.

По инф. Телеинформа

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