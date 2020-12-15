Сергей Тен: депутаты группы «Байкал» обратились в правительство, настаивая на выполнении поручений президента

17 депутатов Госдумы и четыре сенатора Российской Федерации поставили подписи под обращениями в адрес правительства, Минприроды, Минэкономразвития, Росреестра и Росимущества, настаивая на выполнении поручений президента и приведении подзаконных актов правительства в соответствие с требованиями принятых федеральных законов. Об этом сообщает пресс-служба депутата ГД РФ Сергей Тен.

Госдумой готовится к рассмотрению во втором чтении законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты в части определения правового режима земельных участков в границах населенных пунктов, расположенных внутри ООПТ. Его нормы будут действовать только в отношении населенных пунктов, границы которых поставлены в ЕГРН.

– Во множестве населенных пунктов, расположенных внутри границ ООПТ на Байкале, не решена по ряду причин проблема с определением их границ. В этой связи проектируемые нормы законопроекта № 974393-7 не смогут заработать в населенных пунктах в границах национальных парков на Байкале. Мы обращали на это внимание исполнительных органов власти и депутатов на площадке профильного комитета и надеемся сдвинуть дело с мертвой точки, – отмечает председатель Межфракционной рабочей группы «Байкал» Сергей Тен.

На сегодня граждане сталкиваются с проблемами регистрации прав на жилые объекты, признания недействительными договоров аренды земельных участков и другими вопросами. Однако от исполнительной власти не получены вразумительные ответы на запросы граждан и депутатов по решению данной проблемы.

– Для решения проблемы главным образом необходимо выполнить п. 3 поручения Президента России от 14.08.2017 № Пр-1602 по установлению границ населённых пунктов и лесных посёлков, расположенных на землях лесного фонда и землях ООПТ в границах ЦЭЗ БПТ. Кроме того, необходимо привести в соответствие с федеральным законодательством акты Правительства, регулирующие положения нацпарков. Это прямо предусмотрено переходными положениями ряда законов. Помимо этого, для исчерпывающего решения проблемы граждан и населенных пунктов на БПТ требуется комплексное внесение изменений в законодательство об охране озера Байкал, об ООПТ и земельное законодательство. Эту работу мы предлагаем провести совместно с правительством и профильными министерствами, – подчеркивает депутат от Иркутской области Сергей Тен.

По инф. Телеинформа

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