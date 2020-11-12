«Непростой, дефицитный» – Сергей Тен оценил проект бюджета на 2021-2023 годы

Федеральный бюджет на 2021-2023 годы принят в первом чтении. Его прокомментировал депутат Госдумы от Иркутской области Сергей Тен, сообщает пресс-служба парламентария.

– Бюджет на три года 2021-2023 принят в первом чтении, а значит, основная работа, связанная с региональным распределением трансфертов и защитой программ, проходит практически весь ноябрь, – отметил он. – Бюджет непростой, дефицитный – 2,4 % от ВВП, растет уровень госдолга с 13 до 21 процента в 2023 году. При этом, многие спорные вопросы, которые были озвучены Минфином при формировании бюджета, сняты президентом и депутатским корпусом при рассмотрении в комитетах до внесения документа к первому чтению.

Сергей Тен отметил, что в основу поправок фракции «Единой России» ко второму чтению легли предложения от населения, экспертов и бизнеса в регионах:

– Что касается дополнительных доходов, которые могут быть получены в период трех лет, принято принципиальное решение, что они в первую очередь, будут направлены на приоритетные направления. Кабинет министров ожидает повышения цен на нефть роста добычи углеводородов.

Также он рассказал о приоритетах, в частности – об адресной поддержке людей:

– Ежегодно на поддержку семей с низким доходом и детьми до 7 лет будет направляться 400 млрд рублей. Речь также идет об индексации пенсий для неработающих пенсионеров на 6,3%, то есть выше уровня инфляции. Бюджет сверстан с учетом необходимых расходов, а не подгонялся под уровень доходов. Фракция «Единой России» понимает, что в условиях ограниченных резервов нужно четко расставлять акценты. Будет рост средств на лекарственное обеспечение, на программу льготной ипотеки.

Депутат отметил, что есть дополнительные средства и на комфортную городскую среду и развитие сельских территорий:

– А это строительство сельских домов культуры, обновление материально-технической базы ДК, создание модельных библиотек, реконструкция и ремонт детских школ искусств, поддержка театров в малых городах и ТЮЗов. Увеличивается финансирование и на развитие спортивной инфраструктуры. Дополнительные два миллиарда рублей будет направлено на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа с футбольной полем или баскетбольной площадкой, легкоатлетическими дорожками, уличными тренажерами. Допфинансирование даст возможность построить 100 таких площадок по всей стране.

– Наша фракция и спикер Вячеслав Володин настаивали, и уже в этом бюджете, нашли отражение изменения в формировании средней заработной платы, от этого напрямую зависят зарплаты учителей и врачей, надбавки для педагогов колледжей и техникумов, – сообщил Сергей Тен. – Есть средства и на горячее питание детей младших классов. На контроле фракции остается финансирование строительства медицинских учреждений в регионах. Эта статья будет стоять в приоритете при распределении дополнительных доходов. Субсидии на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями составят 2,3 млрд рублей ежегодно в течение в 2021-2023 годов, субсидии на новое строительство или реконструкцию детских больниц (корпусов) в 2021 году составят 9,6 млрд рублей, в 2022 году – 14,6 млрд рублей, в 2023 году – 15,9 млрд рублей. Предусмотрены межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в объеме 8,5 трлн рублей и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в пределах 1, 5 трлн рублей. В том числе субсидии на реализацию программы «Земский доктор» и «Земский учитель». Отдельной строкой в бюджете прописаны средства на устранение последствий наводнения на территории Иркутской области - 200 млн рублей в 2021 и 2022 году, 600 млн рублей – в 2023 году; на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном кабмином, – 450 млн рублей в 2021-2023 годах.

Депутат также рассказал, что существенный блок пойдет на увеличение финансирования программ местного развития и поддержки занятости в шахтёрских городах и посёлках:

– Средства пойдут на реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, рекультивацию земель, где ранее велись горные работы, расселение граждан из ветхого и аварийного жилья, в том числе в зоне Байкало-Амурской магистрали . В основном, это моногорода, где были шахты. Наконец, третий блок поправок направлен на финансирование мер по устранению проблемы так называемого «цифрового неравенства». Это касается обеспечения связью и интернетом малых населенных пунктов. «Стоимость» поправки — 6,2 миллиарда рублей. Увеличение финансирования этой статьи позволит к концу 2021 года завершить подключение к Интернету населенных пунктов, где живет от 250 до 500 человек. Актуальная тема для Иркутской области.

Отдельно Сергей Тен отметил проект бюджета на дорожное хозяйство:

– Он не претерпел существенного изменения. Оптимизированы отдельные статьи расходов бюджета на 10 процентов. Таким образом, например, по Федеральному дорожному фонду такая оптимизация составила в 2021 году 96,7 миллиарда рублей, по 2022 году - 111,9 миллиарда рублей и по 2023 году порядка тоже 23 миллиарда рублей. Прогнозируется снижение объема акцизов на автомобильное топливо. Снижение коснётся региональных и межмуниципальных дорожных фондов.

Депутат рассказал, что по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» не планируется снижать ранее установленные лимиты, то есть оптимизация не коснётся субъектов за исключением перераспределения средств по годам:

– Уменьшения на 2022-2023 годы объемов финансирования по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» были предусмотрены ранее. С 2022 года меняется механизм поэтапного перераспределения акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации в целях формирования дорожных фондов. Именно в связи с этим, прогнозируется уменьшение объема межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках федерального проекта «Дорожная сеть». Данный механизм был предусмотрен изначально в национальном проекте. Для Иркутской области в проекте федерального бюджета по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрены трансферты по национальному проекту « Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 1,014 млрд руб. Сумма федеральной поддержки уменьшилась в связи с увеличением лимитов финансирования в 2020 году. На реконструкцию путепровода на ул. Джамбула отстаиваем выделение трансфертов в размере 200 млн руб.

Он отметил, что проблемным остается вопрос выделения Иркутской области 120 млн рублей ежегодно на развитие интеллектуальной транспортной системы:

– Заявка, поданная в прошлом году, имела ряд замечаний, на 21-23 годы ожидается уменьшение финансирования по этой статье.

Буквально в ближайшие 10 дней будет утвержден порядок распределения трансфертов, сообщил Сергей Тен.

– Однако уверен, что не нужно сидеть, сложа руки, дожидаясь федеральных средств, нужно планомерно идти к намеченным целям, – подчеркнул парламентарий. – 2020 год показал, что многие регионы, получившие средства были не готовы к их эффективному администрированию. Есть уверенность, что дополнительные средства на развитие дорожного хозяйства будут выделены из резервного фонда на поддержку регионам, что позволит покрыть секвестрированные объемы в федеральном дорожном фонде.

По инф. Телеинформа

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