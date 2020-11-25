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Глава Минприроды РФ поддержал Сергея Тена по решению проблем с поселками в границах нацпарков
По инф. Телеинформа   
25 Ноября 2020 г.
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Новый министр природы России Александр Козлов поддержал позицию депутата ГД от Иркутской области Сергея Тена по решению проблемных вопросов жителей поселков в границах нацпарков на Байкале не посредством судов, а при помощи корректировки нормативных актов. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

На заседании рабочей группы по доработке ко второму чтению законопроекта об определении правового режима земельных участков в границах населенных пунктов в ООПТ Сергей Тен поднял вопрос о нацпарках на Байкале. Он отметил, что проектируемые нормы законопроекта не смогут заработать в населенных пунктах Прибайкальского и Тункинского национальных парков, границы которых не внесены в ЕГРН.

– 70 населенных пунктов в Иркутской области и республике Бурятия, где проживают десятки тысяч наших земляков, сталкиваются с проблемой внесения их границ в ЕГРН в связи с пересечением с другими категориями земель: лесным фондом и ООПТ. Сегодня сотни исков находятся в судебных органах. Чтобы решить этот вопрос, необходимо полностью, а не частично выполнить пункты «2б» и «3» поручения президента России от 14 августа 2017 года. Законопроект по лесным поселкам уже принят в Госдуме в первом чтении, а другая часть поручения президента России до сих пор правительством не исполнена. Эти нормотворческие процессы необходимо обязательно запараллелить, – отметил депутат от Иркутской области Сергей Тен.

Депутат от Приангарья отмечает, что многие проблемы Иркутской области и республики Бурятия связаны с тем, что после принятия федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» правительством не были реализованы переходные положения о приведении подзаконных нормативных актов в соответствие с законодательством. В том числе, точное определение границ и категорий всех земель, вошедших в состав Прибайкальского и Тункнинского нацпарков.

– Мы готовим соответствующие предложения и в ближайшее время направим запросы в правительство, – заключил Сергей Тен.

По инф. Телеинформа

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