Депутат Сергей Тен поздравил иркутян с Днём Конституции

Депутат Государственной думы РФ от Иркутской области Сергей Тен поздравил жителей региона с Днём Конституции России.
– Мы отмечаем особый государственный праздник – День Конституции России!
Этот важнейший документ был принят 12 декабря 1993 года с целью юридически закрепить взаимную ответственность государства и человека. Задачи, которые решает Конституция, не может решить ни один другой нормативный акт. Именно положения Конституции задают вектор для движения вперёд – как в реализации социальных программ, так и в укреплении российской экономики. По сей день от Конституции зависит благополучие и процветание страны.
В этом году наш основной закон претерпел ряд важных изменений. Поправки закрепили за Российской Федерацией установление единых правовых основ системы здравоохранения, воспитания и образования, а также обеспечение безопасности при применении информационных технологий и обороте цифровых данных. Добавлены положения о защите государственной целостности и нерушимости границ. Впервые в Конституции установлена такая сфера работы государства как молодежная политика. Конкретным содержанием наполнили норму Конституции о социальном государстве, что усиливает значение Думы в формировании Правительства и парламентском контроле.
Убежден, высокие идеалы конституционных ценностей будут все глубже проникать в содержание общественной жизни. Именно этот процесс должен быть ориентиром законотворческой деятельности.
От всего сердца желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, успешной реализации намеченных планов!
Депутат Госдумы от Иркутской области Сергей Тен
По инф. Телеинформа
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