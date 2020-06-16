Сбербанк: в сборе средств на борьбу с пандемией приняли участие более 48 тысяч человек

Сбербанк подвел итоги проведения благотворительной программы по сбору средств на борьбу с пандемией «Остановим коронавирус вместе».

Инициативу Сбербанка поддержали более 48 тысяч человек и 127 компаний, перечислив в фонд более 89 млн рублей, с учетом удвоения суммы Сбербанком, общая сумма сбора составила более 179 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба финансовой организации, все средства будут направлены на поддержку проектов российских научно-исследовательских институтов и организаций по обеспечению доступности вакцин и лекарств от коронавируса, а также на другие профилактические и лечебные мероприятия, которые помогут остановить эпидемию.

– Противостоять глобальной эпидемиологической угрозе возможно только объединив усилия всего общества. Сегодня люди в нашей стране и во всем мире демонстрируют единство в общей цели: остановить распространение инфекции и вернуться к привычной жизни. Мы благодарны всем, кто посчитал для себя правильным и необходимым поддержать наш призыв, и тем самым внести свой посильный вклад в противодействие пандемии. Нам удалось консолидировать усилия всех, кому небезразлична непростая эпидемиологическая ситуация в стране и борьба с пандемией COVID-19. Для усиления общего вклада в противодействие коронавирусу банк предоставил технологическую платформу и решения, которые позволили гражданам и компаниям внести свой вклад в борьбу с эпидемией, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Программа по сбору средств «Остановим коронавирус вместе» осуществлялась Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». На сайте фонда все участники благотворительной программы «Остановим коронавирус вместе» смогут получить подробную информацию о том, как будут использованы собранные средства.

По инф. Телеинформа

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