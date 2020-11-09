В международной конференции о природном туризме принял участие Байкальский банк Сбербанка

В Сочи 28-30 октября 2020 года прошла третья международная конференция «Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России». В ее работе приняли участие эксперты Байкальского банка Сбербанка. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

Ведущие специалисты по природному туризму из разных стран – видные российские и международные эксперты, подвижники заповедного дела, представители научных сообществ, государственные и общественные деятели – обсудили актуальные проблемы развития природного туризма. Главным фокусом конференции стала разработка правил и стандартов туристической отрасли России.

Доклад Байкальского банка Сбербанка на конференции прозвучал в рамках отдельной сессии «Устойчивое развитие Байкальской природной территории как природно-туристской дестинации мирового уровня». Презентация представила слушателям конференции сформированный в Сбере подход ESG (Ecological, social and corporate governance, «факторы окружающей среды, социальные и управленческие»), опыт сотрудничества с ответственными инвесторами в сфере экологического туризма и их проектах, также были озвучены примеры сохранения и ответственного развития национальных парков в других странах.

Участники делегации из Иркутской области рассказали о созданной в регионе синергии «инвестор – банк – Прибайкальский национальный парк». Ее результатами уже являются разработка концепций по развитию конкретных территорий, прохождению экологической экспертизы, разработке готовых туристических проектов, созданных по всем требованиям действующего законодательства и нормам национальных природных парков.

Директор управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка Сбербанка Наталья Волощенко выступила с докладом на тему «Регион Байкал: экосистема для инвестора»:

– Сегодня Сбербанк в своей работе по развитию туристических направлений на Байкале руководствуется принципом ответственного отношения – к окружающей среде, социальной миссии, в собственном корпоративном управлении. И это экологичное отношение продиктовано общей ситуацией в мире, в целом, и в России в частности. Российским регионам порой не хватает финансовых возможностей влиять на ситуацию. И развитие туризма, но туризма ответственного и бережливого, будет способствовать решению многих задач. Байкал, его побережье, имеет все шансы стать именно такой площадкой и у нас есть, что предложить ответственным инвесторам.

СПРАВКА:

Байкальский банк Сбербанка с 2019 года занимается реализацией проектов, направленных на развитие туризма на территории Иркутской области и республики Бурятия. Проектный офис «Южное побережье Байкала» выполняет задачу по привлечению потенциальных инвесторов в туристическую отрасль Прибайкалья. За первый год работы Сбербанком привлечено 60 инвесторов, общий объем проектов составил около 10 млрд рублей.

По инф. Телеинформа

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