Урок мужества провели в память об Афанасии Белобородове в войсковой части №93855 в Иркутске

В Иркутске 31 января в клубе войсковой части №93855 состоялся Урок мужества, посвященный дню рождения Афанасия Павлантьевича Белобородова и 80-летию контрнаступления войск под Москвой. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы от Иркутской области Сергея Тена.
В ходе мероприятия парламентарий и председатель правления общественной организации «Ветеран» Олег Торский рассказали молодым бойцам о планируемой молодежной экспедиции «Славы Героев будем достойны». Этот масштабный проект при поддержке Благотворительного фонда имени Юрия Тена продлится до конца 2021 года. Он состоит из нескольких этапов, включая, соревнования по сдаче норм ГТО, передвижную выставку «Сыны Отечества», автопробег «Родина Героев», установку памятника Белобородову на родине в селе Баклаши Шелеховского района и другие. В рамках проекта уже стартовала викторина среди школьников Иркутской области.
Афанасий Павлантьевич Белобородов всю жизнь посвятил военному делу. Прошел путь от участника партизанского отряда времен Гражданской войны, курсанта Иркутской пехотной школы до командира 78-й стрелковых дивизии, сформированной из сибиряков и дальневосточников. Дивизия внесла вклад в разгром немецко-фашистских войск под Москвой в 1941 году. Дважды – за Витебскую операцию и за взятие Кенигсберга – он был удостоен звания Героя Советского Союза. Были и другие высокие награды: знак отличия «Маршальская звезда», ордена Ленина, Суворова, Красного Знамени – всего более 50 отечественных и зарубежных регалий.
В августе 1945 года в составе Дальневосточного фронта командовал войсками 1-й Краснознаменной армии, которая разбила квантунскую армию милитаристской Японии, что привело к окончанию Второй мировой войны. 16 сентября 1945 года принимал Парад Победы в Харбине.
– Афанасий Павлантьевич был младшим сыном в простой крестьянской семье. Это именно тот человек, который сделал себя сам. Он переживал за каждого солдата за каждого офицера в войсках, которыми командовал. И где бы он ни служил, на каких бы командных постах ни находился, он всегда с гордостью говорил, что он иркутянин, сибиряк. Маршалы Победы Жуков и Рокоссовский так Белобородова и звали – сибиряк. Основной целью нашего проекта является сохранение памяти о героических подвигах воинов-сибиряков и увековечение славы нашего великого земляка, – отмечает Сергей Тен.
Также парламентарий принял участие в торжественном мероприятии у Вечного огня, где установлен памятник полководцу. Сергей Тен возложил цветы монументу дважды Героя СССР и поприветствовал участников лыжного перехода от Иркутска до Баклашей.
– Нам, потомкам поколения победителей, важно не забывать о героизме наших дедов, о страшной трагедии и великой Победе. Сегодня мы понимаем, насколько хрупок наш мир. Необходимо помнить уроки прошлого и не допускать фальсификации исторических событий в ущерб сиюминутной политической конъюнктуре. Мирного неба над головой, созидания и добра! – подчеркнул Сергей Тен в приветственном слове.
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