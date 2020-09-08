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Сотрудники Сбербанка провели субботник на территории Тулунской горбольницы
По инф. Телеинформа   
08 Сентября 2020 г.
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Объединенная команда волонтеров-работников Байкальского банка Сбербанка из Иркутска, Тулуна и Братска 5 сентября на территории отстроенного нового здания инфекционного отделения Тулунской горбольницы провела субботник.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, задачей трудового десанта была уборка территории больницы, фасадных конструкций и окон отделения.

– Это мероприятие чрезвычайно важно для всего нашего коллектива, ведь банк в рекордные сроки, по новым технологиям, с оснащением техникой и сервисами по последнему слову времени построил в Тулуне новое инфекционное отделение. Наши сотрудники видели, как шло строительство и теперь хотят внести свою лепту в открытие больницы. Важно, как можно скорее передать объект городу, чтобы он служил людям. Ведь сейчас жители Тулуна и близлежащих территорий не получают нужный спектр услуг именно такой направленности, – отметил заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка Евгений Пришибский.

– Мы – как одна команда, собрались вместе в этом знаковом месте и событии, чтобы помочь довести построенный объект до идеального состояния и настрой у коллектива боевой. Часть сотрудников приезжала сюда 15 августа, тогда здесь был возведен только корпус здания, прошло всего 20 дней и объект уже полностью готов. Конечно, для участников субботника такая скорость строительства и удивляет, и вызывает восхищение. Увидели впервые новую больницу и будущие доктора – студенты медицинского колледжа, – сказал вице-президент, директор департамента строительства Сбербанка Василий Чеканов.

Акцию «День добрых дел», организованную банком, поддержали первокурсники Тулунского медколледжа, коллектив городской больницы и сотрудники мэрии Тулуна. Общее количество участников акции составило более 200 человек.

– Не просто уборка территории построенного объекта у нас здесь проходит, а – настоящее историческое событие для Тулуна. Те, кто сегодня принял участие в субботнике, об этом будут рассказывать своим детям и внукам: «Мы это построили, мы здесь работали, у нас был здесь первый субботник». Тем более, сейчас век новых технологий и фото с акции уже разлетелись по разным городам. Сбербанк создает здесь и сейчас эту новую историю тулунского здравоохранения, и мы все в ней участвуем, – подытожил мэр Тулуна Юрий Карих.

По инф. Телеинформа

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