Сергей Тен поздравил школьников и студентов с началом учебного года

Депутат Государственной Думы от Иркутской области Сергей Тен поздравил школьников и студентов с началом нового учебного года.

Парламентарий принял участие в нескольких школьных линейках – в МАОУ ЦО №47 и в Иркутской гимназии №2, сообщает пресс-служба депутата. Затем Сергей Тен посетил мероприятие «Здравствуй, университет», которое проводилось для первокурсников ИГУ в здании Научной библиотеки имени Распутина. Как член попечительского совета и выпускник госуниверситета депутат обратился к студентам с напутственными словами и пожелал успешной учебы.

– В этих стенах всегда царит атмосфера студенческого братства, которая помогает добиваться высоких результатов, находить своё призвание, воплощать в жизнь намеченные цели. Хочу вам пожелать, чтобы годы студенчества стали для вас самыми интересными, чтобы друзья со студенческой скамьи, остались с вами на всю жизнь! И главное, знания – знания классического университета – это навсегда. Интеллигентность, образованность, широта взглядов и аналитические способности отличают студентов классического университета. В добрый путь, ребята, пусть все сбудется, – сказал студентам Сергей тен.

Кроме этого, депутат от Иркутской области посетил торжественную линейку и в гимназии Шелехова. Помимо поздравлений с Днем знаний школьников, учителей и родителей, Сергей Тен поздравил гимназию с победой в викторине по фильму Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм» в рамках акции «Помнит мир спасенный». В качестве приза от Благотворительного фонда имени Юрия Тена парламентарий передал гимназии сертификат на покупку мультимедийного оборудования. В викторине было два победителя, поэтому такой же подарок получила МОУ СОШ №7 Саянска. Кроме викторины в рамках акции проходил конкурс сочинений. 926 учеников из 145 школ области представили свои работы на тему Второй мировой войны. Из них были отобраны 75 лучших произведений и опубликованы в сборнике «Помнит мир спасенный».

По инф. Телеинформа

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