Сергей Тен обсудил с Игорем Бычковым перспективы создания научно-образовательного центра «Байкал»

Депутат Государственной Думы РФ от Иркутской области Сергей Тен провел рабочую встречу с заместителем председателя СО РАН по научной работе – директором Иркутского филиала СО РАН Игорем Бычковым. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

Обсудили перспективы создания НОЦ «Байкал», поддержку вузовского образования, вхождение наших университетов в проект стратегического лидерства Приоритет 2030. Сегодня есть понимание, что Иркутский государственный университет будет стремиться получить статус научно-исследовательского, а ИРНИТУ – опорного вуза региона. Обсудили также разработку новых методов и технологий комплексного экологического мониторинга Байкальской природной территории и прогнозирования экологической обстановки. По словам Игоря Бычкова, необходимо создать фундаментальные основы, методы и технологии комплексного экологического мониторинга и прогнозирования на основе цифровых платформ, обеспечивающих сбор, хранение, обработку и анализ больших массивов разнородных пространственно-временных данных.

– В этом году завершилась работа с министерством природных ресурсов и экологии РФ, вышел приказ № 83 о допустимых воздействиях на экосистему озера Байкал. Приказ разрабатывался с активным участием Академии СО РАН. Такое условие было сформулировано на выездном совместном заседании МРГ «Байкал» и комитета Государственной думы РФ по экологии и охране окружающей среды. Приказ уже функционирует, по нему ведется работа. Важно, что необходимым условием для выполнения многих проектов по охране Байкальской природной территории, которые сегодня обсуждаются, является соответствие этому приказу. В проектах по Байкалу активно работает коллектив исследователей Института систем энергетики имени Мелентьева, это разработка, в том числе, концепции экологически чистого тепло- и энергоснабжения на основе возобновляемых источников малых ГЭС и модернизации существующих теплоконструкций, – отметил Сергей Тен.

В рамках Научного совета по Байкалу осуществляется также научное сопровождение работ по рекультивации отходов БЦБК. Подписано трехстороннее соглашение между Сибирским отделением в лице Иркутского филиала СО РАН, Росприроднадзором и Росатомом о совместных действиях, аналогичная работа ведется и по ликвидации накопленного ущерба на площадке Усольехимпрома.

По предложению академика Игоря Бычкова, Сергей Тен вошел в рабочую группу по созданию НОЦ «Байкал».

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...