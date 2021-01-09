СберИндекс: россияне не стали экономить на подарках

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В период с 21 по 27 декабря аналитики СберИндекса наблюдали характерный рост расходов в предновогодний период. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.
По масштабу он пока не отстаёт от прошлогоднего и составляет +22% w-o-w (неделя к неделе), с корректировкой на календарный фактор. Динамика потребительских расходов россиян осталась на уровне +1,1% г/г.
Если текущие положительные тренды сохранятся, годовое изменение потребительских расходов составит – 5,8% г/г. Номинальные расходы на продовольствие увеличатся за 2020 год на 4,6%.
Непродовольственная розница закроет год слабонегативно. Предварительная оценка составляет – 2% г/г. Итоговое значение будет зависеть от динамики новогодних продаж. Но это в любом случае неплохой результат с учётом того, что сегмент находился под влиянием жёстких ограничений в апреле-мае.
В совокупности товарооборот в России по итогам 2020 года не упадёт, несмотря на пандемию. Предварительная оценка прироста составляет 1,5% г/г.
Расходы в секторе услуг так и не восстановились. Здесь траты снизятся на 24,3% г/г.
Количество активных торговых точек сейчас на 5,4% выше показателей февраля. Растут все ключевые направления – продуктовая розница, прочие товары и услуги.
По инф. Телеинформа
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