Сбербанк стал партнёром экологического движения школьников «Экокультура»

Байкальский банк Сбербанка стал партнером 2021 года в экологическом движении школьников Приангарья «Экокультура». Об этом сообщает пресс-служба банка.

Просветительский проект организован благотворительным фондом «Подари планете жизнь», в учебных заведениях Иркутска и Иркутской области реализуется с 2019 года, в 2020 году проект стал победителем конкурса Фонда Президентских грантов. Целью образовательного объединения является формирование новой экологической культуры у населения региона, в частности – среди детей и молодежи, через создание активной новой среды по обращению с отходами, с животными и другими ресурсами планеты.

Участники проекта «Экокультура» организовывают мероприятия массового экологического просвещения с продвижением идей по созданию правильных эко-привычек, создают объединения школьников в команды «Зеленый луч» и совместно, на базе учебных заведений Иркутской области, развивают модельные экологически-ответственные территории.

– В наш проект в разной степени вовлечены не только школы, детские, молодежные организации, но и различные предприятия, коллективы бизнес-структур. Ежегодно партнерами мероприятий «Экокультуры» становятся настоящие патриоты своих территорий проживания, работы. Эти люди искренне ценят все то, что дает нам природа Сибири и мы рады, что нашим союзником в экологическом движении в этом году стал Сбербанк. У проекта большие планы, мы намерены расширять географию эко-культурных мероприятий в Иркутской области и за ее пределами. Так что, помощь и содействие действительно требуются, – отметила директор БФ «Подари Планете Жизнь», руководитель проекта «Экокультура» Наталья Еремеева.

– Сбербанк свою профессиональную деятельность строит основываясь на принципах ESG-стратегии – это принципы ответственного отношения к тому, какой след после своей деятельности в окружающем мире, в окружающей среде оставляет организация. У нас есть наработанный практический опыт экологически ответственного поведения и мы готовы делиться им с подрастающим поколением, намерены поддерживать проект «Экокультура» в продвижении лучших идей воспитания правильных эко-привычек у населения, – говорит председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.

«Экокультура-2021» включает в себя занятия (лекционные и игровые) и практические акции по направлениям: «Ресурсы планеты», «Человек и животные», «Лес и климат». Участники проекта проводят посадки деревьев, организовывают акции по раздельному сбору мусора, обмен книгами/игрушками, сбор продуктов и необходимых вещей для бездомных животных. Подробнее с проектом можно ознакомиться по ссылке: https://www.ppjizn.ru/проекты/экокультура/.

Организаторами проекта также разработана Онлайн-школа, в которой ученики проходят теоретическую часть эко-курса в онлайн -режиме. Команды выпускников «Зелёный луч», по завершению обучения она проекте «Экокультура», сами в дальнейшем становятся преподавателями-добровольцами эко-просвещения среди учащихся своих классов и школ.

По инф. Телеинформа

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