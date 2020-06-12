Сбербанк опубликовал график работы в праздничные дни июня

Сбербанк опубликовал график работы своих отделений в праздничные дни июня. Об этом сообщает пресс-служба банка.
11 июня (четверг) обслуживание клиентов будет производиться офисами банка в обычном режиме, сокращенном на один час.
12 июня (пятница) будут работать дежурные офисы банка, со списком дежурных офисов можно ознакомиться на сайте.
13 и 14 июня (суббота и воскресенье) офисы будут работать по стандартным режимам работы субботы и воскресенья.
Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».
Напоминаем, что корпоративные клиенты смогут воспользоваться в отделениях банка всеми основными услугами для бизнеса.
Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в эти дни будут работать в стандартном режиме.
График работы офисов банка можно также уточнить в Сбербанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:
- 900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
- 8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);
- 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ).
Банк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчеты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.
По инф. Телеинформа
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Травы — помощники и защитники
Многие насекомые ориентируются в выборе пригодных для еды и размножения мест по запаху. И значительную их часть можно просто отпугнуть, или сбить с пути, используя при этом растения-репелленты, которые вызывают отталкивающую реакцию у насекомых.
-
Как построить самую дешевую и полноценную теплицу
Строительство теплицы не всегда связано с большими расходами, когда ее себестоимость дороже возможного урожая за много сезонов. Если к подбору материалов подойти с особым усердием, все может получиться очень бюджетно, буквально меньше 20 долларов, даже для теплицы 6х4 м.
-
Помидоры плохо растут? Разберемся в причинах
Помидоры, томаты, великолепные плоды-ягоды, довольно крупные, вытянутой, овальной либо совсем круглой формы. Они могут быть разных цветов и вкусов.
-
Защищаем посадки от вредителей в июне
Уже в конце мая салаты и редиску повреждали мухи, а в начале июня - и личинки этих вредителей. В июне их вредоносность проявилась на всех крестоцветных. К середине месяца следует ожидать появление гусениц капустной, несколько позже - репной белянок и капустной моли.
-
Вязаные тапочки на любой размер
Вязаные тапочки подойдут для мужчин и женщин. Отличный вязаный подарок! Размер 36-38, спицы 4,5 мм, пряжа 200 грамм в 100 м (вяжутся в 2 сложения).
-
В июне работы на даче в разгаре. Что важно сделать в это время?
Во второй половине июня наступает климатическое лето. В солнечные дни надо принимать меры по активной вентиляции теплиц и парников.
-
Клумбы из старых покрышек своими руками
Старые покрышки можно использовать с пользой, после того как они отслужили свою службу в угоду автомобилю, еще не один год. Конечно же, большую часть своей дальнейшей службы они проводят на даче. Сегодня мы будем делать клумбы из старых покрышек своими руками.
-
Бадан - «слоновьи уши»
Бадан, или бергения, относится к семейству камнеломковых. Он восхищает броскими мощными куртинами капустоподобных листьев, они вместе с красивыми красными и белыми цветками, появляющимися в конце весны, создают некую «изюминку» в дизайне сада.
-
Нежный кардиган платочной вязкой
Вяжем спицами! Ни для кого не секрет, что все гениальное – просто. Относится эта фраза и к этому замечательному кардигану. Вяжется легко – платочной вязкой, застежек не имеет, поэтому не нужно заморачиваться с ними. Это отличный вариант даже для начинающих мастериц.
-
Не забываем прищипывать петунию, чтоб цвела пышнее
Чтобы петуния радовала вас пышным цветением, ее необходимо своевременно прищипывать - удалять ее верхние отросшие побеги.
-
Как сделать мощный домкрат в домашней мастерской
Кто бы мог подумать, что такую полезную для своей машины или автомастерской вещь, как домкрат, можно сделать своими руками. Но факты упрямо это подтверждают. Если есть домашняя мастерская с необходимым набором инструментов, все обязательно получится.
-
Укоренение черенков: полезные советы
Какие условия нужны для успешного укоренения черенков?
-
Крыжовник и смородина в июне: что нужно сделать?
На повестке дня – смородина и крыжовник. У растений смородины и крыжовника в июне заканчивается цветение и начинается формирование урожая, поэтому необходимо создать оптимальные условия для их развития и вегетации.
-
Как правильно настрочить обтачку
Эта простая швейная хитрость зафиксирует обтачку в нужном положении и не позволит ей отворачиваться во время носки изделия.
-
Засучим рукава: работы в июньском саду немало
Наступило лето, забот - работ в саду прибавилось. Это и подкормки, и рыхления, и поливы, и прополки, и борьба с вредителями и болезнями, то есть внушительный букет мероприятий, комплекс мероприятий, которые должны быть выполнены на всех культурах - и плодовых, и ягодных.
-
Компост и деревья - неудачное соседство
Слышала, что компостную кучу нельзя располагать рядом с плодовыми деревьями и ягодными кустарниками. Если это действительно так, то почему? Л. Бахтина
-
Шитье на оверлоке: пять ценных советов
Современные рукодельницы стремятся, чтобы их вещи не уступали по качеству по крайней мере изделиям фабричного производства. А некоторым умелицам удается имитировать и фирменные вещи. Оверлок в таком случае первый помощник. А я его активный пропагандист. Ведь шитье с этой чудо-машиной действительно приятно и быстро.
-
Почему молодые деревья не плодоносят?
Что делать, если садовые деревья хорошо растут, но не дают урожая?
-
Фильтр воды для сада своими руками
В нашем саду помимо обычной водопроводной воды имеется система полива собранной дождевой водой. Она весьма проста и примитивна. Вода с крыши собирается в желоб и после в приставленную к стене дома бочку. В нижней части бочки имеется отверстие с подведенным к нему краном и шлангом. Иногда конструкция забивается и прочищать приходится шланг, что крайне неудобно. Именно так и возникла идея сделать простой фильтр воды для сада своим руками. Собирать его, конечно же, мы будем из того, что имеется под рукой.
-
Дерн плодовым деревьям не помешает
Можно ли задернять почву под плодовыми деревьями?