Сбербанк и Mastercard предлагают определить своё поколение в музыкальной игре

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Во Всемирный день молодёжи, который отмечается 10 ноября, Сбербанк и Mastercard запускают молодёжную акцию «Изи Мьюзик» с известным рэпером GONE.Fludd. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Зайдя на easysber.ru, можно определить своё поколение – бумер, миллениал или зумер, – угадывая популярные треки по гифкам. Все участники квиза получат в подарок стикерпак с GONE.Fludd и месяц бесплатной подписки на музыкальный сервис СберЗвук (входит в экосистему Сбера). Она будет действовать для всех пользователей, у которых нет действующей подписки на СберЗвук. А те, кто закажет на странице акции Молодёжную карту Mastercard® Сбербанка, получат шанс выиграть сертификат на шопинг в ASOS на три тысячи рублей.
GONE.Fludd – популярный рэп-исполнитель, человек-провокация, за жизнью которого следят миллионы фанатов, и амбассадор жизни в стиле «Изи». Вместе с GONE.Fludd банк и Mastercard расскажут молодёжи о том, что управлять финансами со Сбером просто, ведь с Молодёжной картой Mastercard не нужно носить с собой наличные и можно получать бонусы программы лояльности «СберСпасибо» в размере до 5% от стоимости покупки в молодёжных категориях.
Дебетовая Молодёжная карта Mastercard Сбербанка предоставляется лицам в возрасте от 14 до 25 лет включительно. Подробнее о карте – на сайте Сбербанка.
– Поздравляем наших юных клиентов с Международным днём молодёжи! Мы уделяем много внимания развитию продуктов и сервисов для молодёжи, учитывая их потребности. Так, Молодёжную карту можно оформить онлайн с 14 лет по специальной цене, а вместе с запуском новой акции с Mastercard мы обновили дизайн этой карты. К разработке дизайна мы привлекали молодёжь, в результате чего был выбран вариант, который они высоко оценили за его стиль, лаконичность и яркие акценты. Надеемся, что все клиенты оценят это, – прокомментировала директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Александра Алтухова.
По инф. Телеинформа
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