Сбербанк: большинство россиян хочет получать корпоративную пенсию после окончания карьеры

16% россиян знают, а 18% «что-то слышали» о том, что в соцпакет некоторых российских компаний включены корпоративные пенсионные программы (КПП). Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Больше всего «знающих» (20%) – в возрастной группе 56+, меньше всего (6%) – среди респондентов 18-25 лет. Зато каждый четвёртый молодой человек (26%) что-то слышал о корпоративной пенсии. Сегодня участвует в КПП своих компаний лишь 3% респондентов, вне зависимости от возраста.
84% россиян хотели бы получать корпоративную пенсию после завершения карьеры. За последний год число тех, кто мечтает о подобном дополнительном доходе, увеличилось: в феврале 2020 года в ходе аналогичного опроса сервиса Работа.ру и НПФ Сбербанка о своём желании получать выплаты от работодателя заявило 78% респондентов.
Интерес к корпоративным пенсиям высок у людей в возрасте 36‒55 лет – 85% из них хотели бы получать доплату от работодателя. Среди 18-25-летних положительно отвечает на этот вопрос 81% респондентов, а в группе 56+ почти каждый четвёртый (24%) участвовать в КПП не хочет, вероятно, опасаясь, что до окончания карьеры уже не успеет сделать накопления даже вместе с работодателем.
38% респондентов считают, что размер корпоративной пенсии должен превышать 30 тыс. рублей в месяц (это самый распространённый ответ). Год назад такие ожидания были у 36% россиян. 26% согласились бы сейчас получать 20-30 тыс. рублей в месяц, год назад таких было 20%. 18% опрошенных (19% – в 2020 году) согласились бы на 15‒20 тыс. рублей, 12% (14% в прошлом году) – на 10-15 тыс. рублей. Лишь 6% россиян сейчас согласны на выплаты до 10 тыс. рублей в месяц, годом ранее таких было 11%.
Интересно, что респондентов, которые на пенсии хотели бы получать от работодателя более 30 тыс. рублей в месяц, больше всего в возрастных группах 26-35 лет и 46-55 лет – по 42%, среди тех, кому за 56 лет – 39%. Притязания молодёжи оказались несколько ниже: получать более 30 тыс. рублей хотели бы 31% 18-25-летних россиян, столько же хотели бы корпоративную пенсию в размере 20-30 тыс. рублей в месяц.
– Паритетные корпоративные пенсионные программы, в которых работодатель делает равные с работником взносы, вполне могут обеспечить россиянам желаемый доход на пенсии. Например, если мужчина со средней по России зарплатой в 47 867 рублей в месяц в 30 лет вступит в КПП, будет ежемесячно отчислять на программу 3% зарплаты (1436 рублей) и дополнять накопления таким же взносом от работодателя, размер его корпоративной пенсии в итоге составит 32 423 рубля в месяц. Преимущества КПП очевидны: участвуя в программе, работник получает гарантию социальной защищённости при выходе на заслуженный отдых, а работодатель приобретает инструмент для мотивации персонала и удержания высококвалифицированных специалистов, – комментирует генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.
– Соцпакеты работодателей всё больше наращивают свою значимость для соискателей. Это особенно заметно в кризисные периоды, так как население начинает больше ценить стабильность и уверенность в завтрашнем дне. На сервисе Работа.ру можно заранее изучить полезную информацию о потенциальном работодателе, в том числе и о наличии соцпакета, а также ознакомиться с оценками и отзывами о компании от текущих или бывших сотрудников, – говорит коммерческий директор сервиса Работа.ру Владимир Корицкий.
По инф. Телеинформа
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