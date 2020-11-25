Сбер провёл встречу на тему гуманной педагогики в цифровом образовании

В онлайн-формате состоялась вторая встреча лидеров школьного образования, посвященная гуманной педагогике в цифровом образовании. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Участники обсудили роль современных технологических трендов и цифровых сервисов в обучении, проблемы сохранения человечности и воспитания личности ребенка в современном мире.
– Никакая онлайн-школа не может заменить офлайн, но, к сожалению, ни вузы, ни школы не были готовы к тому, что в какой-то момент они временно будут отрезаны от очного обучения. Вместе с вами, экспертами и лидерами школьного образования, мы пытаемся реализовать видение новой современной школы, в которой главными элементами являются учитель и ученик. Мы хотим построить такую платформу, к которой учителя смогут легко адаптироваться, которая снимет с них рутинную нагрузку и освободит время для творчества, общения, поддержки учеников. Мы стремимся сделать обучение в школе увлекательным, «фановым», чтобы дети хотели учиться, а учителя хотели учить. Цифровые технологии не подменяют школу, а дополняют ее, – заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
– То, что сейчас с нами происходит, – это уникальное явление. Сказать, что это очень плохо или очень хорошо, невозможно. Это реальность. И педагогика должна принимать обстоятельства такими, какими они сложились. Я счастлив, что сегодня у нас существует цифровая техника, что образовательный процесс, может быть, не в полном объеме, но все равно действует. Существует ли конфликт между гуманной педагогикой и цифровой техникой? Гуманная педагогика – это люди, они могут принимать или отвергать цифровые инструменты. Но я убежден: все учителя, которые нацелены на общение с детьми, рады, что у нас есть такие технические возможности и мы можем приобрести этот опыт, – считает академик РАО, профессор департамента педагогики, заведующий лабораторией гуманной педагогики МГПУ Шалва Амонашвили.
– Для того чтобы в меняющемся мире ребенок и учитель ощутили свой потенциал, свою силу, нам нужна платформа гуманистической педагогики, персонализации, которая позволяет ребенку вместе с учителем чувствовать себя автором своей судьбы. И мы с вами ее уже создаем – это СберКласс. Мы должны отказаться от установки, что мы что-то пережидаем. Гуманная педагогика живет здесь и теперь, и прямо сейчас мы должны искать новые возможности для образования. Мы должны сделать все возможное, чтобы наши дети умели пользоваться онлайном и офлайном, были счастливыми в этой новой реальности, и главная роль здесь принадлежит учителю, – уверен председатель экспертно-стратегического совета Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Александр Асмолов.
В завершение модератор встречи – вице-президент, директор дивизиона «Цифровые образовательные платформы» Сбербанка Марина Ракова – отметила высокую вовлеченность учителей и директоров школ в вопросы современного образования, гуманной педагогики и внедрения персонализированной модели образования с использованием школьной цифровой платформы СберКласс, подготовки педагогов по всей стране, передачи навыков и компетенций внутри профессионального сообщества.
Запись второй встречи лидеров школьного образования доступна по ссылке.
СПРАВКА:
- СберКласс – школьная цифровая платформа, разработанная Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» в рамках программы «Цифровая платформа персонализированного образования для школы». Персонализированное образование предполагает, что в центре образовательного процесса находится сам обучающийся, его образовательные интересы, возможности и потенциал.
- Платформа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) и содержит сервисы, обеспечивающие персонализированное образование, и современный цифровой контент по всем предметам школьной программы с 5-го по 9-й класс.
- Школьная цифровая платформа СберКласс не заменяет очное обучение, а добавляет современные инструменты и новые форматы обучения и взаимодействия учителя с учениками, давая возможность учителям использовать интерактивные и авторские образовательные модули, автоматизировать рутинные операции, позволяя больше времени уделять интересной работе – обучению детей, – получить пространство для самореализации, а также использовать разнообразные сервисы. Платформа способствует развитию у школьников навыков XXI века: умению ставить цели и достигать их, понимать себя и других, быть креативными и критически мыслить, сотрудничать и работать в команде, решать проблемы и задачи, формировать навыки предпринимательства и устойчивого развития. Задания на СберКлассе представлены в разных форматах: в виде текста, видео, графиков, интерактивных материалов, исследовательских проектов и экспериментов.
- С 1 сентября 2020 года на платформе учатся дети из 65 субъектов РФ.
По инф. Телеинформа
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