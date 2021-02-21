Сбер проведёт в интернете День технологий для школьников и студентов

24 и 25 февраля пройдёт День технологий – онлайн-мероприятие для школьников и студентов, на котором руководители лабораторий и научных центров Сбера расскажут о технологических трендах, своих новейших разработках и примерах их внедрения в бизнесе и повседневной жизни. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Мероприятие организовано при поддержке школьного и студенческого акселераторов Сбера SberZ и SberStudent. Зарегистрироваться на День технологий можно до 15:45 (мск) 24 февраля.

На мероприятии состоятся выступления представителей лабораторий и компаний экосистемы Сбера и интерактивные сессии с возможностью выиграть призы от экосистемы. В первый день участники узнают, как найти идеи для прорывных разработок, какие технологии сегодня применяют в киноиндустрии, что нового в сфере виртуальной и дополненной реальности, как бороться с киберугрозами и действительно ли роботы заменяют человеческий труд. Во второй день выступят представители лабораторий Сбера, а также компании SberDevices, создающей умные устройства и сервисы.

– Предпринимательство требует специальных знаний и навыков – ориентация на результат, умение управлять рисками, постоянное стремление к развитию и интерес ко всему новому. Это особое мышление, которое позволяет видеть возможности там, где другие их не видят. Конечно же, этим навыкам необходимо учиться с детства, и поэтому мы в Сбере стремимся дать школьникам и студентам все необходимые знания и ресурсы, повышаем у них интерес к предпринимательству и науке, помогаем им развиваться в этих направлениях. Думаю, День технологий для многих может стать той самой возможностью, ярким впечатлением, которое меняет жизненные траектории и превращает мечты в цели, – комментирует первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

При регистрации на День технологий все желающие смогут записаться на бесплатные акселерационные программы – SberZ и SberStudent – и запустить свои первые бизнес-проекты под руководством лучших российских и международных экспертов.

SberZ – акселерационная программа для школьников 8–11-х классов, за время которой дети смогут пройти весь цикл создания собственного бизнеса – от генерации идеи до запуска проекта. Лучшие команды получат преференции при поступлении в вузы и выступят со своими проектами перед корпорациями, топ-университетами страны и инвесторами.

SberStudent – первый общероссийский акселератор для студентов, аспирантов, научных сотрудников институтов и университетов. За время программы участники запустят собственные проекты и представят их ведущим корпорациям и фондам.

Ссылка на мероприятие – https://tech-day.ru/.

По инф. Телеинформа

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