Сбер проведёт в интернете День технологий для школьников и студентов

24 и 25 февраля пройдёт День технологий – онлайн-мероприятие для школьников и студентов, на котором руководители лабораторий и научных центров Сбера расскажут о технологических трендах, своих новейших разработках и примерах их внедрения в бизнесе и повседневной жизни. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Мероприятие организовано при поддержке школьного и студенческого акселераторов Сбера SberZ и SberStudent. Зарегистрироваться на День технологий можно до 15:45 (мск) 24 февраля.
На мероприятии состоятся выступления представителей лабораторий и компаний экосистемы Сбера и интерактивные сессии с возможностью выиграть призы от экосистемы. В первый день участники узнают, как найти идеи для прорывных разработок, какие технологии сегодня применяют в киноиндустрии, что нового в сфере виртуальной и дополненной реальности, как бороться с киберугрозами и действительно ли роботы заменяют человеческий труд. Во второй день выступят представители лабораторий Сбера, а также компании SberDevices, создающей умные устройства и сервисы.
– Предпринимательство требует специальных знаний и навыков – ориентация на результат, умение управлять рисками, постоянное стремление к развитию и интерес ко всему новому. Это особое мышление, которое позволяет видеть возможности там, где другие их не видят. Конечно же, этим навыкам необходимо учиться с детства, и поэтому мы в Сбере стремимся дать школьникам и студентам все необходимые знания и ресурсы, повышаем у них интерес к предпринимательству и науке, помогаем им развиваться в этих направлениях. Думаю, День технологий для многих может стать той самой возможностью, ярким впечатлением, которое меняет жизненные траектории и превращает мечты в цели, – комментирует первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.
При регистрации на День технологий все желающие смогут записаться на бесплатные акселерационные программы – SberZ и SberStudent – и запустить свои первые бизнес-проекты под руководством лучших российских и международных экспертов.
SberZ – акселерационная программа для школьников 8–11-х классов, за время которой дети смогут пройти весь цикл создания собственного бизнеса – от генерации идеи до запуска проекта. Лучшие команды получат преференции при поступлении в вузы и выступят со своими проектами перед корпорациями, топ-университетами страны и инвесторами.
SberStudent – первый общероссийский акселератор для студентов, аспирантов, научных сотрудников институтов и университетов. За время программы участники запустят собственные проекты и представят их ведущим корпорациям и фондам.
Ссылка на мероприятие – https://tech-day.ru/.
По инф. Телеинформа
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Помидоры плохо растут? Посмотрим, чего им не хватает
Добрый день, мой читатель. При недостатке питательных веществ томаты начинают болеть, медленно растут и становятся чахлыми. Они дают маленький урожай и слабо вегетируют. Чаще всего это связано с дефицитом одного или нескольких необходимых элементов.
-
Эксклюзивная шкатулка своими руками
В современном обществе те люди, которые любят изготавливать собственными руками что-нибудь полезное, обязательно используют соломку для плетения интересных и красочных вещей. Но для того, чтобы использовать соломку, стоит потратит много часов времени на обучение плетению.
-
Как привлечь в сад полезных насекомых?
Выделите укромную часть сада для любых сорняков. Полезные насекомые приспосабливаются к местной флоре, используя ее как охотничий полигон для охоты за добычей и для приюта.
-
Мифы о выращивании помидоров
Томаты уже долгие годы пользуются популярностью у огородников, являясь их любимой культурой. Однако на сегодняшний день вокруг выращивания этого овоща собралось множество ошибочных убеждений. В статье поговорим о наиболее частых и беспочвенных.
-
Удивительная переделка из старого советского телефона
Ни за что не догадаетесь, что можно сделать из старого советского телефона! Ведь, вместо того чтобы пылиться, он может быть переделан и использован в совершенно новом качестве.
-
Рассада перерастает — что предпринять?
Рассаде томатов 1,5 месяца, высота ее 35 см. В грунт собираюсь ее высадить в начале июня. Как спасти ее от перерастания? М. Смирнов
-
Опоры для растений из труб ПВХ
Можно использовать трубы из ПВХ, чтобы улучшить и украсить свой сад и огород. Сами трубы из ПВХ дешевы и долговечны, а умелая манипуляция позволяет использовать их практически в любом контексте.
-
Какие могут быть опасности в старых квартирах?
В фильмах ужасов часто используют старые квартиры для нагнетания страха на героев кино. И как только последние успокаиваются, то к ним неминуемо приходит расплата за это. А если перейти на реальность, то что может быть опасного в квартире «в годах»? Многое риски здесь – просто людские фантазии.
-
Много ботвы - мало плодов. Что же делать?
Обильная надземная масса нужна картофелю, зеленным и корнеплодным культурам, лукам, капустам. У ряда пряных культур излишек зелени ограничивает накопление эфирных масел. А в теплицах, согласно закону биологии, чем больше масса листьев, тем ниже продуктивность растений.
-
Декупаж на ткани с помощью клея ПВА
Для того, чтобы украсить скатерть, подушку или другую вещь, которую не следует часто стирать, поможет техника декупажа. Смысл ее заключается в том, что с легкостью можно перенести любой рисунок на поверхность ткани при помощи обычного ПВА клея. Все очень просто, а главное, выйдет в чрезвычайно мере красиво.
-
Что любят пчелы? Мед и растения- медоносы
Что делать, чтобы привлечь пчел на участок?
-
Открытки на 23 Февраля своими руками
Сложилась давняя традиция поздравлять с Днём защитника Отечества не только военных, но и остальных мужчин любого возраста и рода занятий. Приятным сюрпризом на 23 Февраля может стать открытка. Попробуйте выполнить ее вместе со своим ребенком.
-
Приемы для лучшего опыления растений
Что делать, чтобы улучшить опыление цветков.
-
Маски, связанные крючком – новый тренд
Похоже, медицинские маски еще долго будут нашей реальностью - даже с окончанием карантина и пандемии, многие будут опасаться за свое здоровье и использовать эти средства защиты на регулярной основе.
-
Когда сеять томаты? А это смотря, где их потом выращивать
Сроки посева томатов в зависимости от их постоянного места выращивания.
-
Как превратить обычный овощной ящик в симпатичный ящик для хранения
Идея же по созданию из овощного контейнера вот такого ящика для хранения отлично подходит каждому, кто хочет красиво организовать порядок дома.
-
Сквозняк в теплице — плохо, но «баня» — еще хуже
Опыление цветков и образование завязей у помидоров происходит только в тех случаях, когда в теплице поддерживается оптимальная температура, а цветочная пыльца сухая. Часто можно видеть, как на двух соседних участках в одинаковых теплицах, при одних и тех же сортах и технологии – в одной теплице растения ломятся от урожая, а в другой ничего нет, особенно на первых двух кистях.
-
Почему осыпаются цветы и завязи?
Что делать, если у тепличных томатов осыпаются цветки?
-
Cпособ имитации кирпичной кладки: эффектный результат при минимуме затрат
В современном интерьере, созданном в скандинавском стиле или стиле лофт всегда найдется место для кирпичной кладки. Ошибочно полагать, что для подобных работ в обязательном порядке нужен кирпич или имитирующая его плитка, требующая дополнительной укладки. Существует уникальный способ, позволяющий быстро сделать не убиваемую кирпичную стену. Приятным моментом станет и то, что затраты на приобретение материала в таком проекте сведены к минимуму. Еще бы, все, что понадобится для работы — плиточный клей, который при других способах создания искусственной кирпичной стены является всего лишь основой для кладки. Правда в конце понадобится окрашивание, но его в любом случае никто не отменял.
-
Рассада баклажанов любит бережное обращение
Рассада баклажанов полегла за одну ночь. Все растения вялые, хотя и без признаков вредителей. Что произошло и как лечить рассаду?