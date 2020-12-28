С иркутской пенсионерки «сняли сглаз» за 40 тысяч… и ещё золото забрали

Мошенницы под предлогом «снятия сглаза» обманули еще одну пожилую иркутянку.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, 27 декабря в дежурную часть поступило сообщение 75-летней жительницы Ленинского района. Женщина рассказала, что к ней в квартиру постучались две женщины, предположительно цыганки. Злоумышленницы, войдя в доверие пенсионерки, проникли в квартиру. После небольшого диалога, мошенницы сообщили потерпевшей, что на ней «страшный сглаз», и предложили «почистить ауру» за небольшое вознаграждение. Добычей злоумышленниц стали 40 тысяч рублей, а также золотые изделия.

По подозрению в совершении преступления разыскиваются:

• Женщина, на вид от 40-50 лет, рост около 160 см, плотного телосложения. Была одета в черный пуховик, черную шапку, унты светлого цвета, при себе имела женскую сумку черного цвета;

• Женщина, на вид от 20-30 лет, рост около 160 см, плотного телосложения. Была одета в пуховик черного цвета.

Сейчас по этому факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления частью 2 статьи 158 УК РФ – кража. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет лишения свободы.

Напомним, днем ранее в дежурную часть полиции поступило еще одно сообщение от пожилой женщины 1936-го года рождения, которая также стала жертвой мошенников. Женщину ввели в заблуждение таким же способом, обманным путем выманив у нее 130 тысячи рублей.

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По инф. Телеинформа

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