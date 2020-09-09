Пострадавшие жители Тулуна получили ключи от новых домов

Жители Тулуна 8 сентября получили ключи от новых домов. Их вручили вице-премьер правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
Как сообщает пресс-служба главы региона, собственниками нового индивидуального жилья в микрорайоне Берёзовая Роща стали 12 семей. Их дома не вошли в зону затопления во время наводнения, но пострадали от высокого уровня грунтовых вод. В 2020 году специально для них была разработана отдельная программа по переселению. На её реализацию из федерального бюджета было направлено 1,3 млрд рублей, из областного – 365 млн рублей. Программа рассчитана на пять лет. В этом году в новое жильё переселяют 556 семей из наиболее пострадавших территорий – это ряд улиц Тулуна, а также населённые пункты Тулунского и Куйтунского районов.
Восстановление прав пострадавших от наводнения – задача, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным. Сегодня вице-премьер правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев осмотрели строящееся жилье. В микрорайоне Берёзовая Роща к концу года будет заселено 223 индивидуальных жилых дома, каждый – с участком 15 соток. 109 домов уже сданы в эксплуатацию. Остальные находятся в разной степени готовности. В микрорайон подведены все необходимые коммуникации, проложена дорога, сделано уличное освещение, строятся внутриквартальные проезды, открыто движение общественного транспорта. В микрорайоне Угольщиков уже готово три двухэтажных дома на 66 квартир, в конце декабря будут сданы в эксплуатацию шесть восьмиэтажных домов на 496 квартир.
– Сегодня люди заезжают в новые квартиры, но сейчас важно не только обеспечить всех пострадавших жильём, но и обеспечить безопасность новых домов. Люди не должны жить в страхе того, что их снова затопит, поэтому важнейший вопрос – это дамба. По нормативным срокам строительства она должна быть завершена в конце 2022 года, но мы ставим задачу строителям закончить работу в 2021 году. Возможности для этого есть. Мы посетили объект и увидели, что он готов на 70%. В целом отмечу, что каждый раз, когда я приезжаю в Тулун, вижу серьёзные изменения. Особенно много их произошло за последние 1,5 месяца. У города появляется новое лицо. Здесь очень много сделано, – отметил Марат Хуснуллин.
– Проведена огромная работа. Сейчас самое главное – не останавливаться. Такой чрезвычайной ситуации, которая произошла в Иркутской области в 2019 году, нигде никогда не было. Поручения, которые дал президент России, должны быть выполнены. Сегодня нам есть, что показать, что посмотреть, есть, с чего брать пример, – сказал Сергей Меняйло.
В Тулуне ускоренными темпами строят социальные объекты. Так, за 116 дней возведён инфекционный блок районной больницы. Работы провело ПАО «Сбербанк». Отделение получило лицензию на осуществление медицинской деятельности. В ближайшие дни начнётся приём пациентов. Марат Хуснуллин отметил, что в учреждении установлено современное медицинское оборудование, которое позволяет использовать телемедицину, применять современные обучающие программы и технологии.
Уже работает детский диагностический центр, заказчиком строительства которого является МКПАО Еn+ Group. В микрорайоне Угольщиков начала работать школа «Новая эра» на 1275 мест. Её возвело ПАО НК «Роснефть». Учебное заведение приняло учеников двух школ, пострадавших от наводнения. Правительство Иркутской области и ОАО «РЖД» совместно начали возводить вторую школу. Она расположена в микрорайоне Берёзовая Роща. Ее сдадут в эксплуатацию через год. В 2021 году откроется детский сад на 140 мест, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной, который возводит ОАО «Газпром». Марат Хуснуллин подчеркнул, что по плану ФОК должен быть построен в 2022 году, но с компанией достигнута договорённость о значительном ускорении работ. Спортивный объект введут в эксплуатацию к концу этого года.
– Мы обязаны обеспечить тулунчанам хорошие условия для жизни. Такое поручение нам дал президент Российской Федерации. Восстановлением пострадавших территорий занимается большая команда – это члены правительственной комиссии по ликвидации ЧС, федеральных министерств и ведомств, Правительство Иркутской области, администрации муниципалитетов и жители. Программа рассчитана до конца 2022 года, но мы её ускорим. Нужно закончить строительство всех защитных дамб, жилья и социальных объектов, провести благоустройство территории. Вместе мы выполним поставленную задачу, – сказал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
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