Пользователи Вконтакте теперь могут искать недвижимость в приложении ДомКлик Сбербанка

Теперь пользователи приложения социальной сети ВКонтакте смогут найти и выбрать подходящую квартиру или жилой дом для аренды или покупки по всей России с помощью специального интегрированного сервиса ДомКлик от Сбербанка.
Выбрать подходящий вариант можно из более 1 млн 500 тысяч предложений на вторичном рынке от собственников и проверенных партнеров Сбербанка:
• удобный поиск на карте по городу, району, улице или станции метро;
• подробное описание предложений с фотографиями и актуальными ценами;
• фильтры по цене, количеству комнат, материалу дома и десятку других характеристик сделают поиск максимально точным.
Ежедневно на ДомКлик добавляются более 10 тысяч новых объявлений. Позвонить продавцу по объявлению, уточнить информацию и договориться о просмотре квартиры или дома можно также не покидая ВКонтакте.
Для поиска недвижимости нужно в мобильном приложении ВКонтакте зайти на вкладку сервисы, открыть каталог мини-приложений и найти ДомКлик в категории «Недвижимость» или через поиск. Также сервис доступен по прямой ссылке: https://vk.com/app7494909.
Теперь все удобство, качество и безопасность цифрового сервиса ДомКлик от Сбербанка доступно всем пользователям сети ВКонтакте.
ДомКлик от Сбербанка – это сервис для поиска, проверки и безопасного проведения сделок с жильем.
Сайт DomClick.ru и мобильное приложение ДомКлик позволяют решить любой вопрос с недвижимостью онлайн: купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты между покупателем и продавцом за один визит в офис банка.
Сервис посещают более 9 млн пользователей ежемесячно, и он входит в топ самых посещаемых ресурсов в категории недвижимости в России.
Платформа VK Mini Apps позволяет создавать и использовать дополнительные сервисы внутри ВКонтакте. С помощью мини-приложений можно решать любые задачи: например, заказывать доставку еды, вызывать такси или покупать одежду. На платформе уже больше 20 тысяч активных мини-приложений, а в период самоизоляции был побит рекорд по ежемесячной аудитории – 36 млн человек.
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