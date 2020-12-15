Лучшим приложением в сфере онлайн-банкинга стало Сбербанк Онлайн

Мобильное приложение СберБанк Онлайн признано победителем премии Digital Leaders в номинации «Мобильное приложение года». В номинации были представлены приложения более двадцати финансовых организаций. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Премия Digital Leaders отмечает лучшие достижения в области цифровизации, проводится в 2020 году впервые и является развитием проекта «Время инноваций», существующего более 10 лет. Премия проходит при экспертной поддержке министерства экономического развития РФ, агентства инноваций Москвы, Высшей школы экономики, Российской венчурной компании и других общественных и государственных организаций.

– В этом году с учётом ограничений в связи с пандемией мы как никогда активно работали над диджитализацией сервисов банка для наших клиентов и дальнейшим развитием СберБанк Онлайн. И нам очень приятно слышать, что наш мобильный банк вновь признан лучшим, – говорит директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Алексей Круглов.

– Несмотря на то что премия относительно молода, мы получили более трёхсот заявок на участие в конкурсе. В большинстве своём проекты поражали масштабом и достигнутыми результатами, а также пониманием того, насколько глубоко цифровизация проникла в нашу жизнь. И, конечно же, особое место в списке победителей премии занимает самое популярное на российском рынке банковское приложение – СберБанк Онлайн, которое вот уже несколько лет является ориентиром цифрового развития, – комментирует директор премии Digital Leaders Елена Хомутова.

По инф. Телеинформа

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