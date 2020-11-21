Голосовой бот Сбера консультирует клиентов в контактном центре банка

Сбер расширил возможности своего голосового бота, который консультирует клиентов при обращении в контактный центр. Сегодня его услугами пользуются все позвонившие в банк клиенты. Около 60% всех вопросов клиентов – а в среднем это 11‒12 млн звонков ежемесячно – уже сегодня решаются с помощью голосового бота. В решении более сложных вопросов клиентам помогают операторы банка. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

– Благодаря современным технологиям в трети случаев мы сразу знаем, с каким вопросом к нам обратился клиент, ещё до того, как он озвучил свой вопрос, и можем моментально оказать ему качественный сервис. Общение с ботом – это ноль секунд ожидания и максимум пользы, бот позволяет быстро решать самые распространённые вопросы взаимодействия с банком в любое время суток. С ним не нужно разговаривать развёрнутыми сложными предложениями: он оперативно реагирует на самые короткие и чёткие команды, например, «Баланс по вкладу» или «Стоимость обслуживания карты» – и сразу же выдаёт всю необходимую информацию, – отметила директор дивизиона «Забота о клиентах» Сбербанка Елена Левина.

Робот успешно заменяет оператора, если нужно:

узнать баланс по карте/вкладу или стоимость годового обслуживания карты;

заблокировать карту;

подключить мобильный банк;

уточнить статус доставки карты, сумму задолженности по кредиту или кредитной карте;

получить выписку;

найти отделение банка.

Банк регулярно внедряет новые навыки, которые расширяют возможности голосового бота.

По инф. Телеинформа

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