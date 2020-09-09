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День Байкала – наш общий праздник!
по инф. Телеинформа   
09 Сентября 2020 г.
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В Иркутске 6 сентября отпраздновали День Байкала. Площадку мероприятия на острове Юность посетили около двух тысяч человек, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

День Байкала – наш общий праздник!

Региональный праздник «День Байкала» в этом году отмечали в 21-й раз. В областном центре в нем участвовали государственные и общественные организации, связанные с Байкалом, охраной его природы, экологическим просвещением и развитием туризма, – всего около 700 человек.

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