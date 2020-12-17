2ГИС запустил в 99 городах страны бесплатный грузовой навигатор

2ГИС, входящий в экосистему Сбера, запустил грузовой навигатор и показал на картах инфраструктуру федеральных трасс. География грузового навигатора включает 99 городов и более 4500 населенных пунктов в 30 регионах России.

Таким образом, сообщает пресс-служба Сбербанка, 2ГИС стал крупнейшим в России бесплатным картографическим сервисом с навигацией для грузовиков.

Начав с Москвы и Подмосковья, 2ГИС уже представил грузовую навигацию в 10 городах-миллионниках: Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Самаре, Челябинске и Уфе. К декабрю 2020 года ежемесячная аудитория грузового навигатора достигла 40 тысяч пользователей. В начале 2021 года функция будет запущена в Санкт-Петербурге, Волгограде, Ростове-на-Дону и Воронеже.

2ГИС детализировал информацию о логистических площадках в городах-миллионниках: отобразил адреса строений, упростив навигацию на крупных складских территориях. Кроме того, грузовой навигатор уже строит маршруты между регионами России с учетом ограничений для грузового транспорта и отражает инфраструктуру вдоль федеральных трасс. Для этого специалисты 2ГИС собрали информацию о кафе, гостиницах, АЗС, СТО, шиномонтажных мастерских и местах отдыха. На карте и в справочнике 2ГИС также появится информация о парковках для грузового транспорта, их режиме работы, покрытии парковочных площадок и наличии охраны. Сведения о придорожной инфраструктуре доступны всем пользователям сервиса: как водителям грузового транспорта, так и всем автолюбителям в междугородных поездках.

Пользователь грузовой навигации 2ГИС может в приложении настроить индивидуальные параметры автомобиля и груза, такие как габариты и масса автомобиля, нагрузка на ось. А сервис подберет оптимальные маршруты без учета улиц, где запрещен проезд грузовой техники.

– Рынок грузоперевозок растет с каждым годом, при этом он остается недостаточно цифровым. В легковых автомобилях мы уже привыкли, что телефон знает лучший маршрут, и доверяем ему вести нас до точки назначения, а вот с грузовиками этой революции пока не произошло. Мы рады, что 2ГИС и Сбер сделали первый большой шаг в сторону развития логистики в России – грузовая навигация 2ГИС позволит и небольшим компаниям-перевозчикам, и владельцам больших флотов оптимизировать маршруты, исходя из ограничений для грузового транспорта. Мы намерены развивать это направление в рамках нашей концепции развития цифрового транспорта, – говорит CEO Sber Automotive Technologies Андрей Василевский.

– Мы проехали более 100 тысяч километров по федеральным трассам и собрали большой массив данных. В частности, добавили свыше 24 тысяч новых объектов вдоль трасс – для того, чтобы сделать более комфортными поездки для водителей грузового транспорта и в целом для всех, кто за рулем. Результат этой работы уже доступен миллионам пользователей 2ГИС, а в перспективе будет приносить пользу и аудитории партнерских сервисов экосистемы Сбера, комментирует директор 2ГИС по справочно-картографическому производству Елена Толкачева.

Чтобы включить опцию в приложении 2ГИС:

выберите «Настройки» – «Навигатор» – «Грузовая навигация»;

перед поездкой укажите габариты машины и особенности груза.

Сведения о придорожной инфраструктуре, как и другие справочные данные 2ГИС, будут регулярно актуализироваться. Навигатор доступен в онлайн и мобильной версии 2ГИС для iOS и Android.

2ГИС работает над детализированной картой российских дорог и навигацией для грузовиков с начала 2020 года. Кроме основных сервисов 2ГИС, проезд на грузовике доступен через публичный API: компании могут использовать роутинг и навигацию в своих продуктах.

По инф. Телеинформа

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