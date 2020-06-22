В Иркутске тоже ковалась Победа

В истории нашей страны эта война оставила глубокий след. По всей России от западных рубежей до самых дальних восточных уголков – в городах и посёлках стоят памятники землякам, погибшим на фронте. Каждый год в ряды Бессмертных полков встают неизвестные герои – мы, сегодняшние, помним подвиг своих отцов, дедов и прадедов, гордимся ими.
Сборка самолета Ил-4. Выпуску этого бомбардировщика правительство уделяло большое внимание. На завод директору генерал-майору В. И. Абрамову несколько раз звонил лично И. В. Сталин и требовал увеличить выпуск самолётов. Не раз приезжал на завод и генконструктор С. В. Ильюшин
Но любая война – это не только самопожертвование на передовой, это великое напряжение сил всех оставшихся в тылу – стариков, женщин, детей. Лозунг «Всё для фронта, всё для победы!» звучал как приказ. Исторически выгодное географическое положение Иркутска диктовало ему стать таким тыловым центром, который обеспечит поставки на фронт оружия, боеприпасов, продовольствия, обмундирования и примет на лечение раненых бойцов. И город справился с этой задачей.
Из западных районов страны в Приангарье эвакуировали 22 крупных предприятия машиностроения и легкой промышленности, 10 трестов, свыше 25 тыс. рабочих и специалистов. В Иркутске работало около 30 госпиталей. Десятки тысяч раненых вернулись в строй, пройдя лечение и реабилитацию. Иркутяне – деятели искусства и культуры создали в годы войны свои лучшие патриотические произведения. Своим самоотверженным трудом и добротой, через горе и лишения вместе со всей страной иркутяне приближали День Победы.
Как только был принят закон об учреждении нового звания «Город трудовой доблести», администрация Иркутска выступила с инициативой выдвинуть город на это почетное звание. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев не просто поддержал это предложение, но и сам участвовал в подготовке необходимых документов.
В этот момент иркутское фотографическое общество обратилось в Музей истории города с предложением подготовить фотоальбом о трудовом подвиге иркутян в годы Великой Отечественной войны. В короткое время мы собрали в государственных архивах, областном краеведческом музее, музеях авиазавода, ВСЖД, ИЗТМ, аэропорта, архивах вузов, «Восточно-Сибирской правды», журнала «Иркутское фотографическое обозрение» и даже частных фотоальбомах большое количество старых фотографий. Какие-то из них уже знакомы по социальным сетям в интернете, но многие опубликованы впервые. А собранные вместе, они наглядно раскрывают картину того трудного времени.
В цехах Иркутского завода тяжелого машиностроения им. В. Куйбышева
Документальная галерея открывается фотографией, сделанной с балкона редакции «Восточно-Сибирской правды» на ул. Карла Маркса 22 июня 1941 года, – иркутяне слушают выступление по радио заместителя председателя Совнаркома СССР В. М. Молотова. Так в город пришла война. А на последней фотографии, сделанной с этого же балкона 9 мая 1945 года, – ликующие иркутяне празднуют День Победы.
Обложка фотоальбома
Между двумя этими датами – каждодневный самоотверженный труд простых людей, которые никогда не считали себя героями. На предприятиях города выпускались самолеты и минометы, стрелковое оружие и боеприпасы, формировались танковые колонны и эскадрильи, собирались деньги на военные займы, на фронт отправлялись продукты и теплые вещи, в госпиталях лечили раненых бойцов. Впервые собранные вместе фотографии дают наглядную картину трудового подвига иркутян и их сопричастности к Великой Победе.
Игорь Кобзев подчеркнул:
– Фотоальбом «Иркутск – город трудовой доблести» будет одним из тех источников, что позволит лучше узнать историю нашего города в тот легендарный для всей страны период. Этой книгой мы отдаем дань памяти и подчеркиваем свое глубочайшее уважение к тем, кто обеспечивал Победу 1945 года в тылу!
Это уникальное издание, снабженное популярной статьей, предназначено для молодого поколения, поэтому будет передано в городские, школьные и вузовские библиотеки. А читателей газеты и сайта «Мои года» мы подробнее познакомим с этими фотографиями позже. И будем рады, если кто-то из вас найдет в своих старых альбомах новые неизвестные фотографии.
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