Зарегистрировать свой бизнес за один визит можно в Сбербанке

Клиенты Сбербанка теперь могут бесплатно зарегистрировать свой бизнес – ИП или ООО с единственным учредителем – в офисах банка за один визит. Государственная пошлина за регистрацию бизнеса и комиссия за открытие счета не взимаются. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

При регистрации бизнеса в отделении банка клиенту потребуются: российский общегражданский паспорт, ИНН, СНИЛС, смартфон с операционной системой (iOS или Android) и учетная запись в Сбербанк Онлайн. Сотрудник банка поможет оформить и отправить документы в налоговую службу. Открытие счета в банке осуществляется дистанционно, без повторного визита в банк. Сервис предоставляется в офисах банка по обслуживанию корпоративных клиентов.

– Об открытии собственного бизнеса задумываются многие наши клиенты. Но некоторых из них от решающего шага останавливают страхи перед возможными сложностями и расходами, связанными с оформлением ИП или ООО. Сбербанк делает все возможное, чтобы облегчить и упростить этот процесс, и наш новый сервис – очередной шаг навстречу клиенту, – говорит директор дивизиона «Малый и Микро Бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

Услуга «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» запущена Сбербанком и его дочерней компанией «Деловая среда» в мае 2018 года. За это время сервисом воспользовались более 93 тысяч человек.

По инф. Телеинформа

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