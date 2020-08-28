В Сбербанк Онлайн теперь можно открыть аккредитив с платежом на счёт эскроу

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Сбербанк запустил новый сервис. Теперь физические лица могут одновременно открыть счет эскроу и аккредитив в мобильном приложении Сбербанк Онлайн без визита в банк, сообщает пресс-служба компании.
Для этого достаточно подтвердить в Сбербанк Онлайн договор счета эскроу, после чего автоматически будет сформировано заявление на аккредитив. Клиент получит СМС-сообщение с прямой ссылкой на открытие аккредитива в приложении. Затем останется только указать сумму аккредитива и одним кликом утвердить заявление.
После регистрации договора долевого участия в Росреестре, банк перечислит денежные средства с аккредитива на счет эскроу клиента.
– Клиенты уже оценили удобство дистанционного открытия счетов эскроу и аккредитивов с платежом на расчетный счет застройщика. Мы продолжаем развивать инструменты расчетов, которые обеспечивают безопасность сделок как для физических лиц, так и для застройщиков. Теперь клиентам доступен новый сервис: застройщику достаточно создать и подписать договор счета эскроу в Сбербанк Бизнес Онлайн или через СберAPI.Эскроу, после этого дольщик сможет открыть в мобильном приложении Сбербанк Онлайн не только счет эскроу, но и аккредитив с дальнейшим платежом на счет эскроу. В итоге сделка проходит полностью в дистанционных каналах, экономя время клиентов. Для доступа к функционалу застройщику необходимо только сообщить в банк объекты, расчеты по которым производятся по данной схеме, – подчеркнул директор управления торгового финансирования Сбербанка Евгений Кравченко.
По инф. Телеинформа
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