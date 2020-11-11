В Иркутской области стали чаще дистанционно открывать бессрочные банковские вклады

Сбербанк проанализировал финансовое поведение жителей регионов в период пандемии коронавируса относительно формирования банковских вкладов и отмечает устойчивую динамику роста. Так, в регионах присутствия Байкальского банка Сбербанка текущий портфель пассивов физических лиц составляет 371 млрд рублей, из них в Иркутской области – 204 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба банка, за девять месяцев 2020 года прирост денежных средств, которые жители Приангарья хранят на банковских счетах, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, составляет 27%.

– Еще одной особенностью этого года является так называемое digital-продвижение среди наших клиентов в части более активного применения удаленных сервисов Сбера. В настоящее время новые лицевые счета, в сравнении с прошлым годом, жители Иркутской области на 42% больше и чаще теперь открывают именно с помощью интернета. Без посещения офисов банка, применяя дистанционные технологии, совершается 82-84% всех операций по текущим счетам. И это имеет вполне логичное объяснение: экономия времени, ограничение физических контактов, что в период развития пандемии крайне важно, простота в применении, – отметила заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка Юлия Кальвина.

Как показывает анализ данных Сбера, в периоды действия ограничений в связи с распространением коронавируса, вкладчики банка действительно стали чаще открывать продукты в удаленных цифровых каналах. Доля digital по срочным вкладам в целом по России, среди клиентов Сбербанка, выросла в 1,5 раза, по текущим счетам - увеличилась на 5% в период весенней самоизоляции и в текущий момент находится практически на апрельском уровне – 77%.

– Мы видим большой интерес к депозитным продуктам со стороны наших клиентов. Текущий портфель пассивов физических лиц составляет почти 15 трлн руб. При этом мы наблюдаем тренд роста текущих счетов - вкладчики стали предпочитать ликвидность сбережений на бессрочных продуктах, нежели срочные депозиты. За 9 мес. 2020 года портфель рублевых текущих и карточных счетов вырос на 24% до 5,6 трлн руб. Мы связываем это с тем, что с учетом тренда снижения ставок по вкладам, клиенты для формирования финансовой «подушки безопасности» выбирают накопительные продукты без срока размещения, имея возможности неограниченного пополнения и снятия денежных средств, – добавил руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Кирилл Царев.

Сбербанк, чтобы поддержать клиентов в непростое время ограничительных режимов и способствовать соблюдению режима самоизоляции запустил «Накопительный счет», который можно открыть только в удалённых каналах обслуживания.

По инф. Телеинформа

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