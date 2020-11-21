Услуги СберЛогистики доступны в Ангарске, Братске, Иркутске и Шелехове

Частные и корпоративные клиенты теперь могут воспользоваться услугами доставки от СберЛогистики, компании экосистемы Сбера по всей стране. На территории присутствия Байкальского банка Сбербанка сервис СберЛогистики доступен в Ангарске, Братске, Иркутске, Шелехове, а также в Улан-Удэ, Чите и Якутске. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

СберЛогистика – логистический оператор с собственной инфраструктурой, оказывает частным и корпоративным клиентам весь цикл логистических услуг, включая складское хранение и грузоперевозки. Через СберЛогистику можно оформить доставку в постамат или пункт выдачи посылок на базе отделений Сбера, а также отправить заказ курьером до двери получателя.

Жители регионов-частные клиенты могут через мобильную и веб-версию Сбербанк Онлайн оформить отправление посылок. Для них доступны два способа отправки – через пункты приёма и выдачи заказов в отделениях банка или вызов курьера.

Для оформления посылки необходимо зайти в приложение СберБанк Онлайн, раздел «Экосистема», выбрать «СберЛогистика», ввести данные посылки, рассчитать её стоимость, выбрав тип доставки – «Сберпосылка» или «Сберкурьер», – далее выбрать пункт отправки, ввести данные получателя и пункт получения посылки. Сервис доступен более чем для двух тысяч городов.

– Наша компания предоставляет услуги доставки в 82 региональных центра России и прилегающим к ним городам. Сейчас основной упор компания делает на развитие сети пунктов выдачи заказов и постаматов в отделениях СберБанка, потому что такое местоположение пунктов выдачи и постаматов удобное и безопасное для клиента. До конца года СберЛогистика откроет 2500 пунктов выдачи заказов и 10500 постаматов будут расположены в отделениях Сбера, в том числе в зонах 24/7, по всей стране. На территории присутствия Байкальского банка Сбербанка СберЛогистика доставляет заказы частных клиентов и заказы из интернет-магазинов, среди них магазины одежды и тканей Misonuu, Classicamoda, Брависсимо, товаров для бассейнов «Kristall», а также предприятие по продаже одноразовых экспресс-тестов на сovid-19 и многие другие, – отметила заместитель генерального директора СберЛогистики Мария Зайцева.

Корпоративным клиентам для получения услуг СберЛогистики достаточно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте СберЛогистики или Сбера. При этом при регистрации через СберБизнес ID не нужны документы, также возможна работа по постоплатной схеме. В личном кабинете клиенты могут заводить отдельные посылки или загружать целые реестры отправлений, выбирать метод доставки и дополнительные услуги и отслеживать статус доставки онлайн.

– Логистические услуги партнеров экосистемы Сбера активно расширяют свою географию. На территории присутствия Байкальского банка доставка отправлений через услуги Сберлогистики началась относительно недавно – год назад, но за это время многие жители регионов и организации уже оценили эти сервисы по достоинству. Наши клиенты в первую очередь отмечают очень привлекательные и демократичные цены. Во-вторых, клиентам важно удобство доставки – всегда можно отследить географию движения отправления, и, конечно, играет значение скорость работы сервисов – в наше время это один из определяющих факторов при выборе логистической услуги, – поделилась заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка Юлия Кальвина.

– Наша компания стартовала недавно, и мы специализируемся именно на интернет-торговле охотничьего снаряжения. Поэтому вопрос надежной и качественной доставки товаров клиентам для нас является ключевым. Сервис СберЛогистики подошел по ряду параметров: легко и удобно создается личный кабинет организации, с его помощью быстро создаются заявки на отправления товара, в режиме онлайн отслеживается статус движения. При подключении к сервису все мои вопросы были сняты, даже не возникло желание сравнивать условия с другими логистическими компаниями, – рассказал о своих впечатлениях индивидуальный предприниматель, клиент сервиса СберЛогистика Тимур Герасимов.

По инф. Телеинформа

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