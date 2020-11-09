Сервис СберУсгуи обеспечит безопасность сделок при заказе услуг

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Сбер запустил сервис СберУслуги – первую в России платформу, обеспечивающую безопасную сделку при заказе услуг: все сделки между заказчиком и исполнителем проводятся официально с выставлением чека, все исполнители проверены через Сбер ID, а участники сделки будут застрахованы в экосистеме Сбера.
Как сообщает пресс-служба банка, сейчас сервис активно приглашает к сотрудничеству мастеров во всех городах страны. С его помощью будет легко выбрать исполнителей для различных видов задач: обучения и образования, красоты и здоровья, ремонта техники, уборки и многих других. СберУслуги позволят пользователям быстро решать свои задачи с помощью мобильного приложения.
– Мы запустили первую в России платформу по заказу услуг с гарантией безопасной сделки. Ключевое преимущество сервиса СберУслуги – официальная сделка между заказчиком и исполнителем с выставлением чека. Платформа обеспечит гарантию сделок для исполнителей и заказчиков за счет использования страховых продуктов экосистемы Сбера. Сервис СберУслуги кардинально изменит клиентский опыт в сфере заказа услуг. Это новая экономика «от человека к человеку», максимально прозрачный бизнес. Мы предлагаем удобные решения для повседневных задач пользователей, а также поможем тем, кто работает на фрилансе в статусе самозанятого, зарабатывать больше, – говорит CEO classified-индустрии Сбера Олег Голубцов.
Для выбора подходящего исполнителя заказчики смогут заранее подробно ознакомиться с профилями специалистов, ценами на все виды работ и открытыми отзывами. На сервисе будет также представлен рейтинг мастеров – оценить специалиста можно будет только после получения и оплаты услуги, что обеспечит честность и прозрачность отзывов об исполнителях.
В СберУслугах представлены только исполнители, официально зарегистрированные как самозанятые и прошедшие идентификацию через Сбер ID, что гарантирует защиту от несанкционированного входа посторонних и иных лиц, предлагающих услуги. Заказчику предоставляется чек, который обеспечит защиту прав потребителя в рамках законодательства РФ. Таким образом, сервис станет надежным и безопасным инструментом для поиска и заказа услуг.
Платформа СберУслуги будет полезна и тем, кто работает на себя в статусе самозанятого: репетиторам, мастерам по ремонту, специалистам в области красоты и здоровья и другим. Благодаря сервису можно легко найти клиентов, увеличить свой доход и быть уверенным в получении оплаты за выполненную работу. Комиссия с исполнителей в сервисе берется только в случае совершения сделки между заказчиком и исполнителем.
Сейчас сервис доступен в Москве и Санкт-Петербурге, а в дальнейшем заработает во всех регионах России.
Присоединиться к СберУслугам просто: нужно скачать приложение в Google Play или App Store, а также пройти регистрацию в сервисе через Сбер ID. Сервис для поиска и заказа услуг специалистов для выполнения срочных или повседневных работ входит в экосистему Сбера.
По инф. Телеинформа
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