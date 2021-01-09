СберИндекс: россияне отпраздновали Новый год с тем же размахом, что и в прошлом году

Новый год, по данным аналитиков СберИндекса, стал первым праздником после начала пандемии, который россияне отпраздновали с тем же размахом, что и в прошлом году. Общий всплеск новогодних трат всё же на 3,7% меньше, чем в 2019, но разрыв сформирован туристическим сектором. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Индекс потребительской активности, который рассчитывается на SberIndex.ru, 29 декабря достиг уровня 94 пункта при возможном максимуме в 100 пунктов.
Аналитики СберИндекса проанализировали, как россияне проводили праздники в 2020 году. Для этого они определили направления трат, где в соответствующие дни наблюдается наибольший рост активности. Каждому празднику соответствует свой набор категорий. Например, для 23 Февраля это «Товары для красоты и здоровья» и «Развлечения», для 8 Марта – «Цветы и подарки» и «Ювелирные изделия», а в случае распродажи 11 ноября – «Универсальные магазины».
В последний раз превышение праздничных трат над 2019 годом было зафиксировано 23 февраля 2020 года. Далее коронавирус внёс существенные коррективы в образ жизни. Введённые ограничения и изменение потребительского поведения, в частности, не позволили отметить 8 Марта и майские праздники в обычном режиме. Объём трат в эти дни был на 18% меньше, чем в 2019 году. «Вторая волна» задела активность во время ноябрьских распродаж и привела к снижению спроса в наиболее популярных категориях на 16% г/г.
По всей видимости, желание распрощаться с 2020-м действительно велико. Траты россиян на подготовку к Новому году уже в любом случае переломили негативную тенденцию и не будут существенно отличаться от показателей 2019 г. Наблюдаемое снижение в значительной степени связано с существующими ограничениями на внешние поездки. Однако здесь важно ещё раз отметить, что мы говорим именно о категориях, куда приходит сезонный спрос. Если же смотреть на более широкую картину, то несостоявшиеся туристические расходы превращаются в другие траты внутри экономики России.
В пяти регионах России расходы, связанные с празднованием наступления нового года, окажутся даже выше, чем в 2019 г. В обеих столицах при этом динамика отрицательная: в Санкт-Петербурге чуть лучше общего по стране (-3,6%), в Москве – чуть хуже (-5,8%). Впрочем, пандемия в принципе сильнее ударила по крупным городам за счёт более развитого сектора услуг, и, соответственно, падение здесь зачастую масштабнее из-за более высокой базы.
В подготовке к Новому году заметны и различия в структуре покупок мужчин и женщин, которые, впрочем, являются обычной особенностью потребления и не связаны с последствиями пандемии. Готовясь к празднику, женщины совершают больше трат в магазинах одежды (11,5% от совокупных расходов, у мужчин – 4,8%) и универсальных магазинах (4,9%, у мужчин – 3,8%). «Деды Морозы» же в качестве подарка выбирают бытовую технику и электронику (6,4%, на 2,5 п.п. выше, чем у «Снегурочек») и товары для дома (4,9%). В целом, по сравнению с прошлым годом, структура трат не претерпела существенных изменений, за исключением существенного снижения расходов на авиабилеты.
По инф. Телеинформа
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