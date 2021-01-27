СберИндекс: динамика потребительских расходов россиян не изменилась

C 18 по 24 января, рассказали аналитики СберИндекса, динамика потребительских расходов россиян не изменилась; темпы роста сохранились на уровне +0,1% г/г. Этот показатель, уточняют эксперты, следует рассматривать в контексте все еще большого количества новых случаев заболеваний коронавирусом.
Как сообщает пресс-служба Сбербанка, при улучшении эпидемиологической ситуации постепенное снятие ограничений по определению позволит увеличить потребление услуг. Согласно оценкам, сделанным в предшествующих исследованиях, сервисный сектор может восстановиться еще на 6-8%, до уровней, сопоставимых с мартом 2020 года. Это добавит порядка 2 п.п. к спросу домохозяйств. Дальнейшая судьба сектора во многом будет зависеть от темпов вакцинации и выработки коллективного иммунитета.
Макрокартина с точки зрения динамики основных направлений относительно прошедшей недели также практически не изменилась. Товарная розница – в плюсе (+4,8% г/г), сектор услуг – в минусе (-18,6% г/г).
Любопытно, что при этом именно в непродовольственной рознице все еще наблюдается сокращение количества офлайновых торговых точек (–1,8% по сравнению с периодом до пандемии), при том что в секторе услуг число активных бизнесов растет (+4,7%).
Общий уровень активности покупателей остается средним; индекс потребительской активности, который рассчитывается на портале СберИндекс, составил за неделю 62,1 пункта.
По инф. Телеинформа
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