СберИндекс: благодаря тратам на спорт и развлечения восстанвливается уровень расходов на услуги

Россияне продолжают наращивать расходы по мере снижения воспринимаемого уровня риска, связанного с коронавирусом, считают аналитики СберИндекса. С 22 по 28 февраля траты потребителей увеличились на 2,3% г/г. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

За весь февраль прирост составил 2,6% г/г, что стало максимумом с начала пандемии.

Постепенно проявляется эффект базы в услугах. Спрос в сервисном секторе в 2020 году начал снижаться уже в середине февраля, что теперь будет несколько завышать показатели. Тем не менее здесь наблюдается и дальнейшее восстановление расходов (–11,7% г/г по итогам 22-28 февраля). На прошлой неделе оно проявилось главным образом в сегментах «Развлечения» (-19,9% г/г против -33,6% г/г неделей ранее) и «Спорт» (+26,1% г/г).

Динамика расходов на лекарства по итогам недели снизилась до -3,2% г/г. Это соответствует уровню июня-июля 2020 года – периода затишья между первой и второй волнами коронавируса. В товарной рознице изменения по итогам недели минимальны.

При публикации материалов ссылка на СберИндекс (www.sberindex.ru) обязательна.

SberIndex.ru – аналитический портал Сбербанка, на котором наглядно видно, как изменилась жизнь страны во время пандемии COVID-19. Сегодня на сайте представлено четыре ключевых индекса, сформированных на основе обезличенных данных: модель заболеваемости, индекс потребительской активности, изменение индекса активности и индекс туризма. В разделе «Бизнес» представлено изменение объёма ФОТ и изменение активности малого бизнеса. Также здесь собраны исследования Лаборатории СберИндекс (экс-«СберДанные») и другие.

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...