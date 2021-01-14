Сбербанк за сутки выдал бизнесу кредиты по льготной программе на сумму более 100 миллионов рублей

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Правительство РФ 11 января снизило предельную ставку по одной из ключевых программ кредитования малого и среднего бизнеса с 8,5% до 7%. Только за первые сутки действия обновлённых условий программы Сбербанк заключил шесть договоров на сумму более 100 миллионов рублей с клиентами малого бизнеса, сообщает пресс-служба банка.
– Мы позитивно оцениваем инициативу правительства по снижению ставки до 7% по программе льготного кредитования бизнеса. Новые условия сделают программу более доступной для предпринимателей и помогут им не только в поддержке текущей деятельности, но и в развитии бизнеса и запуске новых инвестиционных проектов. Все клиенты банка, которые подавали заявку на кредит под ставку 8,5%, при одобрении заявки получат финансирование на новых условиях – под сниженную ставку 7%. За первые сутки действия новых условий Сбербанком заключено уже шесть договоров на сумму более 100 млн рублей, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
Напомним, что весной 2020 года в программу льготного кредитования субъектов МСП уже вносились антикризисные изменения, упростившие требования к заёмщикам.
Всего в 2020 году в рамках программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса выдано более 900 миллиардов рублей кредитов.
В 2021 году по льготной ставке банками планируется выдать кредитов на 700 миллиардов рублей.
По инф. Телеинформа
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